LA DESALMADA | Octavio le promete a Julia devolverle su hacienda

Octavio le dice a Germán en medio de un forcejeo que compró su finca para regalársela a sus hijos después de la boda, y que como no pasó, no quería que Fernanda viera que Rafael tendría muchos bienes. Que pensaba venderla a mejor precio después que él se recuperara económicamente. Octavio le pregunta quién le calentó la cabeza con eso, pero no le dice nada.