LA DESALMADA | Octavio soborna a Sandra para que traicione a Fernanda

Octavio le dice a Sandra que tiene buena técnica, pero le falta práctica. Le recuerda que ella le prometió darle información acerca de Fernanda. Sandra le cuenta que no conoce mucho de sus cosas, Octavio le pide que se acerque más para tener más información. Ella le cuenta un plan que tiene David en su campaña. Sandra toma el dinero y dice que no le debe nada a Fernanda y le confirma a Octavio que le considere como su aliada.

Isabella sabe que Rigoberto lo querrá más a su bebé que Rafael; ella quiere lo mejor para su criatura; piensa que a veces hay que hacer sacrificios.

Brenda piensa que es increíble llevarse bien con Octavio. Fernanda le cuenta que se siente libre cuando está corriendo a caballo y se olvida de todas las cosas malas que le han pasado. Le cuenta que su amor no fue a primera vista, todo fue difícil pero los momentos fueron alimentando su relación. Piensa que es mejor vivir el momento porque las cosas cambias muy rápido. Fernanda le confiesa a Brenda que estuvo casada anteriormente, era alguien que ama a tanto y lo perdió en plena noche de bodas. Fernanda no quiere que le vean mal, prefiere que le vean como una desalmada. Brenda le agradece la confiesa que es una buena persona y no tiene que disimular con ella, que el destino le dio un gran amor como el de Rafael. Brenda también le cuenta a Fernanda su aislamiento con su madre. No tienen un mínimo trato y pareciera que no fuera su hija.

Julia le pide a Isabella que mantenga a Rigoberto lejos. Isabella le recuerda que Julia se besa con Octavio en plena luz del día en la hacienda. Isabella le recuerda a Julia que puede pedirle a Octavio que trabaje sólo en la empacadora.

Germán llega para conocer las indicaciones de Octavio, pero Germán propone llevar personas del pueblo. Octavio piensa que es suficiente con sus empleados de la hacienda y la empacadora, pero Germán está firme en su idea. Octavio le recuerda quién está a cargo, pero Germán insiste en que él le cuida las espaldas y hará lo que él piensa es mejor. Octavio se sorprende por la actitud de Germán.

Brenda, sabiendo que Octavio era muy allegado a su padre, le pregunta si sabe algo de su madre, si de verdad es su hija o es adoptada. Octavio le responde que Tsubaki no le confesó nada de eso. Octavio le recuerda que puede respaldarse en ellos, pero Brenda prefiere que sea que sólo con él, para no interferir con Fernanda. Octavio dice que lo de Rafael y Fernanda no durarán mucho y que debe aprovechar que ella y Rafael sienten soledad y deben aprovechar para hablar.

Carmelo le pide a Rigoberto que le ayude a reunir a los trabajadores para recoger basura en el río. Él le responde que Octavio es el responsable de ello. Carmelo no quiere que diga eso, que Octavio necesita ser alcalde para que les vaya mejor. Carmelo se arrepiente de las cosas. alas que ha hecho en el pasado, Rigoberto le perdona cualquier cosa de su pasado.

Juana se entera de todo lo que tenía planeado Octavio para Fernanda. Sabe que está detrás de sus "huesitos". Además, Fernanda le contó que le mencionó a Brenda de su pasado.

Luis le pide ayuda a Juana y Fernanda, quiere darle a Rosalina un anillo de compromiso, pero no quiere que sea un momento algo grande como cuándo le pidió matrimonio a Miriam.

Luis le pregunta a Rafael si se está cuidando para no tener un hijo con él porque no sabe cómo reaccionará tras enterarse de lo que se viene.

José le pregunta a Rafael si le está pasando a Octavio el plan de campaña de David. Porque Octavio está promocionando una idea de Ángela por todo el pueblo.

Rafael le pregunta a Octavio cómo sacó la idea d

que tenía David para él. Octavio cambia el tema y le recuerda que a sus espaldas busco otro trabajo.

Luis le cuenta a Miriam que ya se comprometió con Rosalina y que ya encontró casa; lamenta que no pudo cumplirle estar para siempre luego de 20 años juntos, agradece que le diera un hijo.