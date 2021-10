LA DESALMADA | Rafael defiende a Fernanda de su padre

César le cuenta a Flor lo que hizo después de que asesinaran a su hija, se siente triste. Flor le comenta que, si ha intentado rehacer su vida, él confiesa que sí, pero esa mujer tiene ojos para otro.

Mientras bailaba Rafael con Fernanda, se da cuenta que Octavio llegó y le pide a Fernanda que se vayan a otro lado; Julia está muy de cerca de Octavio, y este se preocupa porque alguien puede verlos.

Leticia llama para saber qué pasa con Octavio, Carmelo inventa que el celular de su patrón estaba descompuesto. Leticia no cree mucho en eso y pregunta por Rafael, que le había avisado que se había ido para Boca del Río temprano, Carmelo responde que todo está bien.

Isabella le reclama a Ángela si algo está pasando entre ella y Rigoberto. Ángela le dice que le pregunte a él, que todo lo hizo por hacerle el favor. Isabella sospecha que hay algo más entre ellos porque Rigoberto se mostró muy preocupado por cómo se sentía Ángela. Ella le responde que es muy difícil para ella estar cerca de él y no poder decirle... que todo es una mentira.

Ángela se disculpa con Rigoberto porque ella fue la que permitió que eso llegara tan lejos. Se siente muy afectada y dirá que ellos terminaron.

Carmelo le indica a Octavio que ya sabe que pudo pasar con Fernanda, debido a que Leticia le comentó que Rafael estaba en Boca del Río y es posible que esté con ella.

Octavio logra ver a Rafael y Fernanda, primero encara a Fernanda y le recuerda que le había dicho que se alejara de su hijo, no sabe con quién se está metiendo, pero Fernanda responde y no se deja, le dice que tomará al toro por los cuernos y le advierte que no se confíe. Luego Octavio habla con Rafael, le dice que ella lo hará sufrir mucho, que hay muchas cosas que los separan, Rafael responde que lo de ellos no le incumbe a nadie, y le revela que se casará con Fernanda. Los ánimos se calientan, y Octavio le lanza un puñetazo a Rafael, que no responde por respeto a su padre. Fernanda le pide que se vayan.