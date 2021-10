LA DESALMADA | Rafael despierta después de estar en peligro de morir

Octavio le pide a Germán que haga lo que le pida Edgar, no tiene cabeza para la empacadora. Mientras todos están reunidos, llega el doctor y dice que Rafael se libró de la operación, pero son cruciales, tiene que despertar.

Piero le comenta a Luis que ya tiene el permiso de la abuela de panchita, y tiene paso libre por la. hacienda El Primor, Luis le pide que le haga un favor, es para averiguar sobre Rafael, pero no quiere que Miriam se entere. Piero le confiesa que está apostando su reconciliación. Llega Miriam y le muestra que le dejaron el abanico de mano destruido, un posible mensaje de Candela y Rosalina.

Fernandahabla con Luis sobre Rafael y mira unos papeles que se le cayeron a Piero donde muestra que Leticia es dueña mayoritaria de la empacadora. Fernanda asegura que la familia buscaba sus tierras y por eso hicieron eso hace años, reniega que debió rematar a Rafael, piensa que no puede amarlo y nunca olvidará lo que le hizo y buscará justicia.

Octavio le habla a un inconsciente Rafael, le pide perdón y asegura que va a despertar.

Octavio habla con el alcalde y le pide que investiguen a todos.

Isabella le dice a Julia que piensa buscar ropa porque no piensa moverse de allí, Julia se alegra por eso, luego le pregunta por los golpes que tenía y menciona si habrá sido Rigoberto, Isabella le responde que él no sería capaz de eso, y que no sabe quién podría querer tener muerto a Rafael.

Carmelo piensa que Rigoberto pudo haber sido, pero él lo niega porque es su amigo y no lo mataría. Carmelo dice que por amor uno haría cualquier cosa, y que se enamoró de un amor imposible.

David me da unas palabras de aliento a Octavio, Julia consigue que vean a Rafael e Isabella quiere verlo y le pide permiso al Señor Toscano y acepta, piensa que le haría bien.

Julia se queda un momento abrazando a Octavio y le da ánimos, le dice que Rafael se recuperará.

Isabella le habla a Rafael, y le dice que debe saber que él es importante para ella y quiere que esté bien.

Germán le dice a Rigoberto que tienen una conversación pendiente, que el engaño y traición no justifican que ame a su hija. Le pide que se aleje de Isabella.

David también le habla a Rafael, y cuando le menciona el nombre de Fernanda, comienza a mover un poco su dedo de las manos y abre los ojos. David llega y les dice a todos que reaccionó y que cuando dijo Fe..., Fe, reaccionó. El doctor llega a dar las noticias e Isabella pide verlo, y el doctor le dice que ha estado diciendo su nombre, ella se alegra y el doctor le comenta que, si ella es Fernanda, ante el asombro de todos.

Octavio dice que cuando se recupere, que se vaya con ella a Italia y que correrá con los gastos.

Cuando le entregan las pertenencias de Rafael a Octavio le mira el dije y recuerda cuando Fernanda se enteró que Rafael era hijo de Octavio.

David llega y le confiesa a Fernanda que Rafael reaccionó cuando dijo su nombre, nunca había visto a Rafael tan enamorado. Y mientras David se habla hablando con Clara, escucha que están investigando.

Fernanda luego se va donde Miriam y Luis y les avisa de las investigaciones; ellos recuerdan que botaron el arma y que debe tener una cuartada, Fernanda les agradece, pero ella dirá toda la verdad, no les arruinará las vidas por ayudarla.

Germán se entera de los engaños de Edgar y le pregunta si la junta directiva sabe de todo. Le advierte que eso no quedará así, mientras Edgar le recuerda que tiene que seguir las indicaciones de Octavio.

Piero le muestra a Luis unas fotos y se las lleva a Fernanda y le muestra unas fotos de Rafa, Isabella y David en un antro, la noche en que mataron a Santiago y la violaron. Fernanda se desespera, y no entiende porque su madre es dueña de la empacadora y quería las tierras. Ella insiste en que es culpable, piensa que la pudo volar e irse a México. Luis añade que Piero revisó las redes de los tres, y todas coinciden. Fernanda dice que si no se recupera se transformará en una asesina, además de haber matado al hombre que ella ama. Fernanda se arrepiente de todo, y tiene ganas de ver a Rafael. Ella llama a David para ir, y comenta que le contará que hace unos años él la violó y verá su reacción y así tomará la decisión de perdonarle o no.

Julia se molesta con David porque no dijo nada sobre lo de Rafael con Fernanda. Leticia dice que, si de Fernanda depende la mejoría de su hijo, pedirá de su ayuda.

Octavio le pregunta a Carmelo si Fernanda de verdad podría ayudar a mejorar a Rafael, él no se puede sacar a Fernanda de su cabeza, Octavio dice que sólo dejará que este el tiempo suficiente hasta que se recupere.

Rafael me pregunta a su madre sobre quién le disparó, Octavio le pregunta lo que pasó, pero él no lo recuerda. Octavio le regresa el dije a su hijo, que, aunque no se casó, le pertenece y para que recuerde a la familia Toscano.