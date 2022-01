LA DESALMADA | Rafael enfrenta a su padre y Carmelo le salva la vida a Fernanda

Pachita antes de morirse le pidió a Rafael que buscara la verdad con respecto a Fernanda , para que se diera cuenta que no es una desalmada.

Antonio pensó que como es el alcalde la justicia no lo alcanzaría. pues se equivocó, su propio hijo denunció el crimen que cometió y lo último que le dijo fue que lo verá en la cárcel.

Octavio sorprendió a su trabajador Carmelo, cuando le pidió que asesinara a su esposa Leticia.

Él quedó en shock, le preguntó por qué pero furioso, le dijo que no lo cuestionara; sólo le dijo que quiere ser el heredero universal y que ya no la necesito.

Fernanda le dice la verdad a Rafael

Fernanda le dijo a Rafael que mientras su padre Octavio abusaba de ella, lo único que miraba era un dije de toro que siempre tenía colgado Rafael.

Además de eso, le dijo que ella pensó al inicio que había sido él quien la violó y que por eso le disparó; sorprendido, se enteró que ella fue quien hizo que quedara en silla de ruedas. Le dio los papeles del divorcio y unas pruebas con respecto a sus trabajadores. A pesar de todo, Rafael y su madre Leticia aún sigue dudando que su padre violó a Fernanda.

Leticia se entera de la verdad

Carmelo fue a la iglesia a asesinar a Leticia, pero no pudo y por eso le dijo toda la verdad sobre su esposo Rafael, que había asesinado al esposo de Fernanda y también abusado de ella; pero eso no es todo, le dijo los demás crímenes que ha cometido; en lugar de matarla se cortó la mano con un cuchillo y le dijo que lo más seguro es que no lo vuelva a ver más nunca.

Rafael enfrenta a su padre

Rafael vio cómo su propio padre Octavio, besaba a la fuerza a Fernanda; lo enfrentó y lo golpeó; le tiró el dije que cargaba y le pidió que se fuera porque lo iba a matar.

A Octavio no le importó nada, sacó su arma y le apuntó con ella a su propio hijo; Fernanda se interpuso y él le disparó, ella calló al piso y Rafael le pidió que no le disparara de nuevo, él lo iba a hacer cuando de pronto alguien le disparó por la espalda; y resulta que fue Carmelo quien le salvó la vida a Fernanda.

¿Cómo termina Julia?

Julia termina vendiendo su cuerpo como "La Venenosa".

Octavio queda vivo y se esfuma

Cuando Carmelo le disparó, se pensaba que Octavio había fallecido; pero se despertó, tomó el dije del toro que había tirado al piso Rafael y no se supo más nada.

No te puedes perder el capítulo final de esta telenovela, aquí lo podrás ver completo: