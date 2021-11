LA DESALMADA | Rafael se entera que Fernanda es viuda

Fernanda no quiere que desconfíe de César y ni de ella, le dice a Rafael que estaban hablando de los ganaderos. Mateo le dice que, si se casan, él estaría del lado de su padre. Fernanda le reitera que él está trabajando con ella. Fernanda lo entiende por lo que le hizo a su papá, Rafael piensa que César le gusta a Fernanda. Rafael quiere arreglar todo para casarse, pero Fernanda sólo quiere hacerlo por lo civil y no por la iglesia. Ella no tiene dudas de su amor, admite que se aman, pero cree que ahora no se pueden dar el lujo de ese gasto. Rafael piensa que con sus ahorros pueden salir adelante. Fernanda insiste que eso es sólo para emergencias. Rafael se pone de acuerdo, pero cuándo tengan el dinero, le promete que le dará todo lo que se merece.