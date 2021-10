LA DESALMADA | Rafael "secuestra" a Fernanda

David me confiesa a Rafael que está muy contento con la vuelta de Clara y también se lanzará a la alcaldía. Rafael le recomienda que se case porque después su madre querrá ser la primera dama.

David le tiene una cena preparada a Clara, él quiere presentarle a sus padres, ella insiste en contarle su secreto, pero David impide que se lo diga, le pide que olvide su pasado, Clara insiste que sus padres no la aceptarán, pero David dice que nadie les separará.

César le cuestiona a Flor por la droga que le dieron a Clara, pero ella responde que no tiene nada que ver. César le pida que salga de ese mundo, pero ella insiste que es como es. César piensa que, si hubiese vuelto, su madre la aceptaría, pero ella vivió con varios hombres, sin tener suerte.

Miriam quiere saber cómo pagará Rosalina y Candela por la broma con la sal, ella no quiere que Luis mezcle sus asuntos personales.

David les comenta a sus padres que traerá a Clara para que la conozcan. Martina se entera que se lanzará a alcalde, Antonio comenta que a él y Octavio no les conviene que gane.

Fernanda nota que el conductor se está saliendo del camino, comienza a desesperarse, pero resulta que era Rafael. Fernanda se sorprende, la facilidad con la que Rafael le hace hacer locuras. Rafael admite que en la noche no podía dormir porque se moría por verla. Fernanda quiere que él no tenga la idea de que tiene algo con César. Rafael dice que desde que la miró por primera vez a los ojos, supo que era la mujer que amaría, ella le pide que no se ponga amoroso porque después le cuesta decir que ni a las cosas que le pida.

Carmelo le avisa a Octavio que los hombres llegaron y no encontraron a Fernanda, les avisaron que se había ido en otra camioneta.

Leticia le agradece a Julia por acompañarla, Julia le pregunta por qué le dijo a Isabella que fuera independiente, ella contesta que ojalá hubiese tenido ese consejo, porque ella se desvive por Octavio y no es correspondida. Julia le pregunta que le diría a la amante de Rafael y responde "que se quede con Octavio". Llega Rigoberto y le cuenta cómo le fue en el examen, Leticia le dice que se puede tomar el resto del día libre y él lo agradece y besa a Ángela ante la presencia de Julia e Isabella. Ángela está cansada de ser cómplice de ambos y deja sólo a Rigoberto.

César llama para averiguar los pormenores de su plan, él insiste en que tenga cuidado con los Toscanos. Rafael habla con David y le agradece por el dato con Fernanda.

Rafael le pide a Fernanda que se casen, porque no pueden mentir el amor que se tienen, ella acepta, y espera no decepcionarlo.

Isabella va donde Rigoberto y le dice que ese tipo de escenas no las tiene que hacer, Rigoberto responde que lo hizo como parte del plan y no quiere que Ángela esté molesta con él, y le pide que se vaya.

Julia sorprende a Octavio en su habitación, él se molesta porque Leticia puede sospechar, pero ella asegura que inventó algo y que Leticia sospecha de Fernanda.