LA DESALMADA | Se anuncia la muerte de Octavio

Fernanda le comenta a Clara que todo está en su contra para estar con Rafael, su padre, su novia. Llega Sandra angustiada que vio a su padrastro en el pueblo, sabía que no duraría en la cárcel.

Finalmente llega Rafael a casa, y es recibido por todos, inclusive Ángela se le ve muy cerca de Rigoberto.

Rigoberto le habla a Isabella de cómo le ha ayudado Ángela para superarse, quiere estar preparado para cuando deje a Rafael, no quiere ser un mantenido.

Fernanda se mete a la hacienda de los Toscanos y lleva un arma consigo. Se esconde en el estudio de Octavio, al cual llega con Rafael. Su hijo le agradece por su ayuda, Octavio está orgulloso de Rafael y le dice que ninguno de sus errores puede separarlos. Rafael quiere irse a Italia y olvidarse de todos. Octavio quiere que trabaje con él, Rafael piensa que debe salir adelante por su cuenta, pueda que más adelante lo piense. Rafael también le pregunta a su padre si sabe algo de quién le disparó, Octavio responde que es posible que sea Guzmán.

Julia le insiste a Leticia que Isabella debe mantenerse al lado de Rafael para que definan su relación. Leticia está de acuerdo, pero si Rafael no quiere estar con ella, debe respetar su decisión.

Julia le pide a Isabella que se las ingenie para provocar a Rafael, Isabella también le pregunta a su madre cómo logró convencer a Octavio, porque Leticia no pudo hacerlo.

Rafael logra ver a Fernanda en la casa, ella quería saber cómo estaba, Rafael le recuerda que en el hospital le había dicho que no podían estar juntos, ella insiste en que no la malinterprete, que sigue con esa idea. Rafael le recuerda si no es suficiente haber cancelado la boda, está dispuesto a todo, Fernanda dice que nadie la quiere, tuvo que llegar a escondidas; le desea que sea feliz y que es muy tarde para ellos, tiene que seguir con sus planes y él no está en ellos. Rafael no quiere que vuelva, porque sigue lastimándolo sin razón, pero llega Leticia y Fernanda tiene que esconderse en el baño. Rafael habla fuerte para que Fernanda escuche y le comenta a su madre que es bueno para él que Isabella este en casa.

Isabella aprovecha y le pide a María que le dará dinero si le cuenta todo lo que pasa en la hacienda.

Fernanda entra a la habitación para apuntar con un arma a Octavio, se escucha un disparo. Al día siguiente Moreno recibe una hoja donde dice que Octavio murió, y que se lo merecía.