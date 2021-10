LA DESALMADA | Un desconocido llega al pueblo; estuvo asechando a Octavio

Juana despierta a Fernanda y le grita por haber matado a Octavio. Juana le dice que todo el pueblo está con la noticia, Fernanda dice que no fue, lo jura, no es una asesina. Luis le muestra el cartel a Fernanda pera insiste en que no tenía tiempo para ello, acepta que fue a la hacienda y tenía la intención de matarlo, pero no pudo matarlo, se quedó para hablar con Rafael. Juana le comenta que su conciencia debe estar tranquila, que luego de lo de Rafael, esa responsabilidad no podía recaer en ella.