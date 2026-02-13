La Mordida en Las Tablas La Mordida en Las Tablas - 13 de febrero de 2026 - 16:28
La Simpatía: El Almacén del Carnaval en Panamá
Si buscas brillo, plumas y todos los detalles que hacen destacar una pieza de carnaval, La Simpatía es el almacén donde comienza el verdadero Carnaval de Panamá.
Aquí encuentras materiales y accesorios que hacen que cada creación resalte desde lejos y robe miradas en cada desfile. Todo está en los detalles… y en La Simpatía los encuentras todos.
¡Que empiecen los carnavales!