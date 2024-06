¡Ayyy! Esto es lo que opina Belinda sobre el romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Recordemos que hace solo unos días ella había sido señalada de enviar una indirecta contra Nodal y Ángela, quienes confirmaron su romance a 8 días de la separación entre el mexicano y Cazzu.

Aunque ha optado por mantener silencio en medio de las críticas que enfrenta su ex, no pudo evitar a los medios.

Indicó que no hablaba de “chismes” y prefirió resaltar los últimos éxitos en su carrera: “No tengo comentarios sobre nada, No tengo comentarios de chismes ni de nada, yo no me dedico a eso. En verdad que no, yo solo hablo de mi trabajo”, destacó. ¡UJUM!

Las declaraciones recibieron reacciones por todos lados y muchos aplaudieron su actitud de no meterse en lo que no le compete.

Christian Nodal y Ángela Aguilar, un romance que genera en redes sociales

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar continúa generando revuelo, con opiniones divididas entre los fanáticos de ambos artistas.

Por ahora los cantantes se muestran más enamorados que nunca, disfrutando de sus vacaciones en París, pero después él continuará con su gira de conciertos que pasará por Panamá y, de seguro, vendrá con su "polla".