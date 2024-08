Bruno Mars inaugura el Estadio GNP Seguros con 'El Sonidito' y una noche inolvidable

Lee también: Los Premios BAFTA se mantienen en categorías de género, complicando la participación de artistas no binarios

La velada no solo se destacó por ser la primera de las tres fechas programadas en la capital mexicana, sino también por las sorpresas que el famoso artista ofreció a sus seguidores.

El intérprete de "When I Was Your Man" cautivó al público con una impresionante actuación que incluyó sus grandes éxitos. Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue su inesperada interpretación de "El Sonidito" de Hechizeros Band. En un momento que muchos inicialmente pensaron que era un video editado, Mars tomó las percusiones y rindió homenaje al popular tema mexicano, provocando una ovación de pie entre los asistentes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@loucademars)

La canción, que comenzó como una simple broma durante el clásico grito de "¡Otra, otra!" del público, pronto se convirtió en uno de los momentos más destacados del show.

La inesperada inclusión de "El Sonidito" sorprendió incluso a quienes no estaban presentes, ya que las redes sociales comenzaron a llenarse de videos que confirmaron la autenticidad de la actuación.

Bruno Mars, un grande

La actuación culminó con "Uptown Funk", uno de los temas más emblemáticos de Mars, que cerró la primera noche en el nuevo estadio con un vibrante final. La combinación de éxitos internacionales con un guiño a la música local hizo de la inauguración una noche memorable, consolidando a Bruno Mars como una de las grandes estrellas que han pisado el nuevo escenario de la Ciudad de México.