¡Con foto policial y todo! Nelly fue arrestado por posesión de éxtasis en Missouri

Según los registros, el artista, de 49 años, fue arrestado en el Hollywood Casino en Maryland Heights, Missouri, un suburbio en las afueras de St. Louis. Fue citado por posesión de cuatro pastillas de éxtasis y por no tener seguro.

El rapero de Grillz fue detenido por el Departamento de Policía de Maryland Heights la madrugada del miércoles alrededor de las 4:45 am.

En una declaración a The U.S. Sun, la policía de Maryland Heights dijo: "Lo arrestamos por no comparecer por un antiguo cargo de tráfico en Maryland Heights, MO. Lo recibimos de la División de Juegos de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri en el Casino Hollywood esta mañana alrededor de las 5:00 a.m.".

Nelly ya tiene foto policial

Nelly, cuyo nombre completo es Cornell Haynes II, fue liberado. En su foto policial obtenida por TMZ, la estrella de la música rap vestía una camiseta blanca debajo de una sudadera negra con capucha.

The U.S. Sun se puso en contacto con los representantes de Hollywood Casino y Nelly para obtener comentarios. Se espera que se revelen más detalles.