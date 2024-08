¡De La Más Viral a La Perversa! Tekashi publica foto con artista dominicana que está en la dulce espera

Oyeee, ¿a reina muerta, reina puesta? Bueno, no lo sabemos, pero parece que sí, porque Tekashi, el "man" que ahora cambió de "look", es fulo, colgó en su cuenta de Instagram una fotografía con una chica pelinegra que no es Yailín La Más Viral, sino La Perversa. ¿Cómo?