Lily Allen recibe amenazas tras decir que devolvió al perro que había adoptado porque se comió sus pasaportes

London (United Kingdom), 20/11/2021.- British singer Lily Allen arrives for the Fashion Awards 2021 at the Royal Albert Hall in London, Britain, 29 November 2021. (Moda, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/VICKIE FLORES

Allen reveló en su podcast Miss Me que devolvió al perro que rescató por tener mal comportamiento. ¡Ay, Dios mío! "Se comió nuestros tres pasaportes y tenían nuestras Visas y no puedo decirles cuánto dinero me costó reemplazar todo porque estaba en COVID. Y fue simplemente una pesadilla absolutamente logística", contó indignada.

"Y como el padre de mis hijos vive en Inglaterra, no pude lograr que volvieran a ver a su padre durante cuatro o cinco meses, porque este maldito perro se había comido sus pasaportes". Luego agregó: "Simplemente no podía mirarla. Pensé: 'Has arruinado mi vida'", siguió.

"Lo intentamos mucho y durante mucho tiempo, pero los pasaportes fueron la gota que colmó el vaso", sentenció.

Ah, pero todo no quedó ahí, porque de una vez le cayeron en plancha en redes sociales, recibió hasta amenazas de muerte y ella decidió responder a los mensajes. "La gente ha estado reaccionando furiosamente a una mezcla deliberadamente distorsionada de citas diseñadas para enojar a la gente", partió diciendo la intérprete. "He recibido algunos mensajes realmente aborrecibles, incluidas amenazas de muerte, algunos de los comentarios más repugnantes (...) y realmente no me sorprende porque esto es exactamente para lo que están diseñados esos artículos".

"Estoy bien pero han sido unos días muy duros que me han impactado a mí y a mi familia", reconoció.

Lily Allen: la perrita desarrolló ansiedad severa

Además, contó la historia detrás de su decisión de entregar a su mascota. "Rescatamos a nuestra cachorrita Mary de un refugio en Nueva York y la queríamos mucho, PERO desarrolló una ansiedad por separación bastante severa y se comportaba de todas las maneras posible", destacó.

"Trabajamos con el refugio del que la rescatamos y nos derivaron a un especialista en comportamiento y a un entrenador profesional (...) después de muchos meses y mucha deliberación, todos estábamos de acuerdo en que nuestra casa no era la mejor opción para Mary", contó la cantante.