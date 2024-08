Mariah Carey revela que su madre y su hermana murieron el mismo día

"Mi corazón está roto por haber perdido a mi madre el fin de semana pasado. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día", dijo la cantante ganadora del Grammy, de 55 años, en un comunicado exclusivo a People.

"Me siento bendecida de haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera", añade Mariah. "Agradezco el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este tiempo imposible".

Por el momento no se conocen más detalles, incluidas las causas de la muerte de Patricia y Alison.

Patricia, quien anteriormente estuvo casada con Alfred Roy Carey, era una cantante de ópera y entrenadora vocal entrenada en Juilliard antes de que la pareja diera la bienvenida a Alison, Mariah y su hijo Morgan. Los padres se divorciaron más tarde cuando la intérprete de "Hero" tenía 3 años.

Mariah Carey y su madre

La relación de Mariah con su madre, de quien heredó su talento vocal, fue complicada a lo largo de su vida. "Como muchos aspectos de mi vida, mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones y realidades contrapuestas. Nunca ha sido solo en blanco y negro, ha sido todo un arco iris de emociones", escribió en sus memorias de 2020, The Meaning of Mariah Carey.

"Nuestra relación es una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción", continuó Mariah en el libro. "Un amor complicado ata mi corazón al de mi madre".

A pesar de sus altibajos, Mariah mantuvo una relación con su madre. En 2010, se unieron para el especial Mariah Carey: Merry Christmas to You de ABC e interpretaron un dúo festivo de madre e hija de "O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus".