Meg Bellamy dice que la veían 'demasiado gorda' para el papel de Kate Middleton en 'The Crown'

The Crown

Recientemente, Bellamy compartió su experiencia en una entrevista con la revista You del Mail on Sunday, donde reveló haber recibido comentarios negativos en redes sociales sobre su interpretación. "Los comentarios, en su mayoría sobre mi peso, fueron difíciles de ignorar", explicó la actriz, aunque decidió no dejar que la afectaran demasiado.

Bellamy reflexionó sobre el impacto de estos mensajes, destacando cómo la industria trata a las mujeres. "No se puede prestar atención a ese tipo de críticas, la mayoría escritas por trolls de internet o por hombres con peces en sus fotos de perfil llamados Gary", comentó con firmeza. "Ellos son los que pierden al hacer ese tipo de comentarios. Yo estoy viviendo mi mejor vida aquí", añadió.

Meg Bellamy confiesa que fue una experiencia transformadora interpretar a Kate Middleton

A pesar de los desafíos, interpretar a Kate Middleton ha sido una experiencia transformadora para Bellamy, abriéndole muchas puertas en la industria del entretenimiento. "Ahora tengo la suerte de trabajar con marcas que nunca habría imaginado", compartió entusiasmada.

Esta nueva serie ha capturado la atención global no solo por su enfoque en la historia real, sino también por la habilidad de sus actores para dar vida a figuras tan conocidas como Kate Middleton en pantalla.