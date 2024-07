Michael Jackson: La deuda millonaria que marcó el legado del cantante

Los problemas financieros del ícono musical se agravaron por una serie de demandas legales y reclamaciones de acreedores, complicando la gestión de su patrimonio. Los albaceas de Jackson, encargados de administrar su legado, reportaron que las cuentas del cantante estaban en completo desorden debido a los gastos exorbitantes relacionados con los preparativos para su tour de conciertos "This Is It".

Albaceas de Michael Jackson renegociaron

Para mitigar la crisis financiera, los albaceas lograron renegociar acuerdos clave, incluyendo uno con Sony que permitió al gigante de la música adquirir Sony/ATV por 750 millones de dólares. Este acuerdo incluía los derechos de casi 3 millones de canciones, entre ellas éxitos de artistas como John Lennon, Paul McCartney, y Taylor Swift, proporcionando un alivio temporal a las finanzas de Jackson.

A pesar de estas medidas, el patrimonio de Jackson aún enfrenta desafíos significativos, incluyendo disputas legales y problemas impositivos que aún no se han resuelto por completo. La batalla judicial más reciente con el IRS sigue pendiente, lo que ha llevado a que los hijos de Jackson, Prince, Paris, y Bigi, no puedan acceder a fondos del fideicomiso hasta que se llegue a una resolución.

Los hábitos de gasto extravagantes de Jackson fueron ampliamente conocidos, y se dice que contribuyeron considerablemente a su montaña de deudas. Su compra de antigüedades durante una entrevista en Las Vegas en 2003, según informes del Los Angeles Times, es solo un ejemplo de su estilo de vida opulento.

Michael Jackson sigue generando después de muerto

A pesar de los desafíos financieros, el patrimonio de Jackson ha continuado generando ingresos significativos, recientemente con la venta de su catálogo musical a Sony Music por más de 600 millones de dólares en febrero pasado.

Quince años después de su muerte, Michael Jackson sigue siendo recordado por su música y su impacto cultural, pero también por la compleja gestión de su legado financiero, que refleja tanto su genio creativo como sus retos personales.