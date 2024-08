¡Pronto lo harán público! JLo y Ben Affleck ya tienen listos los documentos del divorcio

Todo el mundo lo huele, todos los hablamos, es el tema del momento, pero aún la pareja no se decide en hacerlo público. Les hablo del inminente divorcio entre Ben Affleck y Jennifer López , que se volvería uno de los más famosos de Hollywood.

Diversos medios internacionales y apuntan a que los papeles del divorcio están firmados, solo están esperando el momento adecuado para hacer lanzar ese comunicado oficial.

Esta ya no sería una noticia, porque desde hace semanas el río suena con este tema de la cantante y el actor de Batman, pues ella cumplió años y él no apareció ni a botar la basura de la mega fiesta. ¿Dónde estuvo?

Pues todo apunta a que Ben estuvo sacando sus pertenencias de una mansión que compartía con JLo, mientras la actriz festejaba su cumpleaños con un grupo de amigos y familiares. Después se supo que compró una mansión en Pacific Palisades, Los Ángeles por millones de dólares y esto le pegó fuerte a la JLo.

Una fuente explicó al Daily Mail que, aunque los documentos ya están listos, todavía no se han presentado. "Los firmaron hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos. Emitirán un comunicado conjunto explicando cuánto se aman y cómo han luchado por su relación", señaló la fuente. A pesar de sus esfuerzos, Jennifer y Ben no han logrado superar las diferencias que han surgido entre ellos. "Lo que tenían antes ya no está, y ambos lo han aceptado".

Pero no crean que no ha sido duro para ambos, ellos ya habían tratado de salvar esta relación, pero qué va. Quisieron "descubrir qué es lo que realmente quieren", y habían retomado el contacto de manera romántica, escribiéndose cartas, una práctica que les ayudó a enamorarse en el pasado y nada, no funcionó.

Una puñalada al corazón para JLo

Según se informa en el diario, esta decisión de Ben Affleck de mudarse solo a su casa nueva fue "el insulto final". ¡Madre mía!

Hace poco Jennifer López o "La diva del Bronx" apareció en su cuenta de Instagram con un carrete de fotos y en ninguna lucía el anillo que Batman le había regalado.