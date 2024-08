¡Ahí está la pipona! Ahora sí, Cardi B confirma que está embarazada de su tercer hijo

Lee también: Carolina Dementiev opina sobre boxeadora trans que derribó en segundos a una mujer en los Juegos Olímpicos

En un emotivo mensaje acompañando las imágenes, Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, expresó su gratitud y esperanza para el futuro. “¡Tú, tu hermano y tu hermana me han enseñado que vale la pena luchar!” escribió la artista de 31 años. “Me siento tan agradecida de haber compartido esta época contigo. Me has traído más amor, más vida y, sobre todo, un poder renovado. ¡Eres el recordatorio de que puedo tenerlo todo!”

Cardi B también aprovechó para reflexionar sobre su vida, afirmando que este nuevo capítulo le recuerda que no tiene que elegir entre la vida, el amor y la pasión. La cantante mostró su vientre en un vestido semidesnudo en fotos tomadas en una terraza de Nueva York, dejando claro que está entusiasmada por el futuro que le espera.

Cardi B quiere a sus hijos con ella

La noticia de su embarazo coincide con la confirmación de que Cardi B ha solicitado el divorcio de Offset y la custodia de sus dos hijos: Kulture Kiari, de 6 años, y Wave Set, de 2. Este es el segundo intento de Cardi B por separarse; en 2020 también había solicitado el divorcio, pero luego retiró la solicitud.

Cardi B y Offset, quienes se casaron hace seis años, están atravesando un momento de grandes cambios en sus vidas. A pesar de estos desafíos, la rapera se muestra optimista y con la determinación de seguir adelante, inspirada por el amor y el apoyo de sus hijos.