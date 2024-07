La cantante Jessie J revela que padece TOC y TDAH

Jessie J explicó en Instagram que fue hace unos tres meses cuando supo de dicho diagnóstico. "Cuando le conté a la gente, muchas reacciones fueron: 'Sí, lo sabíamos', y por supuesto lo sabía hasta cierto punto. Pero tener un bebé lo ha expuesto todo mucho más, lo cual fue reconfortante en cierto modo, porque lo hizo sentir todo menos pesado y aterrador", confiesa. Y añade que "también ha habido momentos en los que me ha hecho sentir que no puedo hablar de ello. A la mierda con eso. Aquí estoy hablando de ello", dijo.

El TOC es un trastorno de salud mental en el que una persona tiene pensamientos obsesivos que pueden interferir con su vida, mientras que el TDAH es un trastorno que afecta al comportamiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessie J (@jessiej)

También dijo: “Es extraño cuando sabes que has sido un poco diferente y has sentido las cosas de manera diferente toda tu vida, y finalmente un día, cuando menos lo esperas, alguien realmente te explica por qué y no puedes evitarlo”, contó.

Jessi J se adapta

"No entiendo muy bien cómo afrontarlo, superarlo y crecer con él", continúa, "a decir verdad, siento que es un superpoder, siempre y cuando lo veas desde la perspectiva adecuada y cuentes con el apoyo y las personas adecuadas a tu alrededor que puedan manejarlo contigo". Una perspectiva, por tanto, optimista, pues asegura que aunque este diagnóstico afecte a su forma de ser y actuar, "me ha empoderado y, sinceramente, a veces me ha abrumado al mismo tiempo. Me ha hecho amarme aún más. Estoy abrazando a mi yo de 11 años que se limpiaba las zapatillas con un cepillo de dientes cuando estaba estresada. Nada en la vida nos define, pero nos ayuda a crecer y convertirnos en una versión más sana de nosotros mismos", detalló en el "post".

Jessie J sufrió a los 18 años un pequeño derrame cerebral. Lanzó en 2011, su álbum debut, "Who you are", con el que ya se alzó con un gran reconocimiento a nivel comercial.