¿Qué habló el presidente Mulino con los Ambani? Aquí te lo contamos

La pareja de esposos visitó el Templo Hindú, una chef panameña le cocinó su comida orginaria, cenaron en restaurantes panameños, visitaron el Casco Antiguo y hasta paralizaron un centro comercial de la localidad, pero estos esposos también estuvieron en la presidencia de la República en donde fueron recibidos por José Raúl Mulino, su esposa y sus hijas.

Nunca se dijo qué habían hablado ni qué le habían obsequiado la pareja presidencial. Bueno, resulta que este, como todos los jueves, el presidente José Raúl Mulino brindó una conferencia y fue ahí en donde aprovechó para contar al detalle qué hablaron.

En conferencia de prensa José Raúl Mulino fue cuestionado sobre la posibilidad de un tratado de libre comercio entre India y Panamá bajo el paraguas de la visita de Pabitra Margherita, quien es ministro de Asuntos Exteriores y Textiles de la República de la India. Fue en este punto en donde el mandatario explicó lo hablado con los Ambani.

“Aquí estuvo, creo que ustedes lo vieron, el hijo de un magnate de la India que estaba pasando su luna de miel en Panamá. Para que ustedes tengan una dimensión: ese grupo económico tiene 7 millones de personas en la India en planilla. Y, en broma y en serio, después que me echó todo el cuento de quiénes son, lo que hacen y lo que generan le dije: Si usted me invierte el 1% de todo lo que usted me ha dicho en Panamá, arreglamos este problema”, reveló.

En India hay plata, los Ambani y el presidente José Raúl Mulino lo saben

Mulino destacó: "Que hay pobreza en India, sí, pero también hay bastante plata”, recordó.

Cabe mencionar que Anant Ambani es el hijo de Mukesha Ambani, el hombre más rico de Asia. Trabaja en Reliance Industries, la empresa de la familia Ambani, dedicada al sector de la energía en India.