¡Sorpresa! Romeo Santos, el 'marido de muchas', reveló que tiene cinco bendiciones

El "Rey de la bachata" escribió un inspirador mensaje en el que le agradece a Dios por la dicha de la vida y sorprendió compartiendo imágenes inéditas de su madre, su padre y hermana, a los cuales ha tratado de mantener fuera del ojo público.

Reveló que tiene cinco bendiciones, cuatro varones y una niña. En una imagen publicada de espaldas dirigiéndose a un hogar en construcción camina junto a su pareja Francelys Infante. ¡Mira tú!

Santos se convirtió en padre desde muy joven, por lo que tiene un hijo adulto, Alex Damián, y tres hijos junto a su pareja Francelys.

Ha sido muy cauteloso con su vida privada y ha mostrado poco a poco algunas cosas. Por lo que, la duda que ha sembrado sea contestada más adelante. Lo que está más que claro es que se siente feliz y pleno con sus cinco "come arroz".

'Escucha las palabras de Romeo'

"Si a mis 43 me piden que con una sola palabra me describa, no lo podría hacer. Hay varias versiones de Romeo, pero muy pocas personas verdaderamente conocen a Anthony. Soy humilde; soy decente; soy respetuoso; soy tímido; soy orgulloso; soy un romántico soñador; soy tan serio como payaso. Soy competitivo; soy exigente; soy presumido; soy intenso; soy sensible; a veces soy incomprendido, pero no importa. Soy ARTISTA", destacó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Romeo Santos (@romeosantos)

También dijo: "¡Diosito! Si me das el privilegio de regresar en otra vida, por favor envíame con todos mis virtudes y defectos; con la misma alma gemela; con los mismos 5 hijos; la misma familia, las mismas amistades, y con los mismos fanáticos".

"¡Gracias por las enseñanzas durante estás 3 décadas! Y por favor, ¡continúa educándome con tus bendiciones y tus pruebas en la cuarta temporada de mi vida!", finalizó.

La cuarta bendición de Romeo Santos

En febrero del 2023, Romeo anunció su gira en Estados Unidos, "Fórmula Volumen 3", y el video "Solo conmigo" en el que también presentó a su cuarto hijo, Milano.

En la introducción de ese disco participan sus tres hijos varones, Alex Damián, Valentino y Solano, además, se escucha el latido de un corazón y, según señala en el video, era una forma de hacer saber que llegaría otro miembro a su familia. "Sorprendentemente nadie notó un mensaje sublime: los latidos del nuevo integrante de la dinastía Santos", señaló.