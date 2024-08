'Tú no escribiste un c***': Beéle le responde a Dekko sobre supuesto robo de tema

Fue Dekko quien expresó su frustración a través de sus redes sociales, afirmando que Beéle lo había eliminado del proyecto sin consultarle. “Yo simplemente estoy reclamando lo mío. Yo escribí el intro, aportamos cosas, cada quien escribió su verso y su parte y ya, eso fue lo que pasó. Pudiste haber avisado”, declaró.

Beéle no tardó en responder a las acusaciones. En sus historias de Instagram, Beéle desmintió las afirmaciones de Dekko, asegurando que los versos de Dekko no formaban parte del resultado final de la canción. “Sigue creyéndote (…) que por estar en un estudio ahora vas a hacerle creer a todo el mundo que hiciste algo mostrando una versión como si lo que hubieras cantado lo escribiste tú. Tú no escribiste un c*** de lo que hay en ese tema”, expresó.

Beéle vs Dekko, sus seguidores opinan

Las declaraciones de ambos artistas han generado un intenso debate en redes. Los seguidores han tomado partido, defendiendo a su artista favorito y criticando al otro. Algunos usuarios apoyan a Dekko, argumentando que merecía ser informado sobre los cambios en la canción, mientras que otros respaldan a Beéle, destacando su derecho a decidir sobre el contenido final de su trabajo.

La disputa no se ha limitado solo a la música. Dekko también acusó a Beéle de intentar sabotear su carrera, mencionando un incidente en el que, según él, Beéle influyó para que Manuel Turizo rechazara participar en el remix de “1, 2 x 3″. “Recuerdo que cuando tenía en el remix de ‘1,2 x 3′ a Manuel Turizo; un día se juntó contigo y, al siguiente, el man dijo que se iba a bajar del tema”, afirmó Dekko. ¡Esto está bien fuerte!