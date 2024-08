¡Viene por su Clark Kent! Erica Durance, la icónica Lois Lane, llega a Comic Con Panamá 2024

Lee también: ¡Ex misses evangélicas! Stefanía Fernández fue bautizada en una bañera por su hermana Dayana Mendoza

Durance, quien se hizo un nombre en el mundo del entretenimiento en 2003, con su papel protagónico en la película The House of the Dead, recibió elogios por su actuación. Su carrera despegó aún más en 2004, cuando comenzó a aparecer en la serie Smallville, encarnando a Lois Lane, el personaje que se convertiría en la idílica novia de Clark Kent (Supermán).

Erica Durance o Lois Lane

Su interpretación de Lois Lane ha dejado una marca indeleble en los corazones de los fans, y su visita a Comic Con Panamá es una oportunidad única para que los seguidores de la serie la conozcan en persona.

En este mismo año Erica Durance apareció en "The Chris Isaak Show" interpretando a Ashley, y fue parte de "The Bridge" junto a Aaron Douglas.