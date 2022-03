LA NIETA ELEGIDA | Juan Esteban está enfadado con Vivian

Juan Esteban le pide a Daniela y su expareja que vuelvan, que no pongan importancia a lo que hizo Vivian .

Rosa está indignada por lo que le pasó en el baño con uno de los invitados, se trata de Arvey. Olivia y Clemencia le piden que se relaje y disfrute de la noche.

Sara no esperaba la noticia de Vivian; Luisa piensa que es lo mejor y lo que hubo entre ellos ya no es imponente.

Juan Esteban le dice a Luisa que no es novia de Vivian, quiere explicarle bien la situación.

Ferney le pregunta a Lucrecia quién le dijo su nombre real. Ella después de tanto eludir, le cuenta que Luisa. Ferney piensa que saba más y que le puso una trampa.

Juan Esteban quiere solucionar todo para estar con Luisa. Ella no entiende nada. Él le pregunta si Vivian le mandó una foto y Luisa dice que fue una donde ambos estaban desnudos. Juan Esteban le responde que no pasó nada entre ellos porque siempre piensa en ella. Luisa le comenta que Vivian le anunció a la familia que ellos están juntos. Juan Esteban le cuenta que, si hubo algo, pero lo hizo por despecho. Luisa le pide que arregle sus cosas y le deje en paz.

Vivian le cuenta a Rosa que fue a la casa de los Roldán y les contó a todos que anda con Juan Esteban. A Rosa no le parece normal porque no es así, no están juntos. Vivian dice que eso lo hará sentir comprometido.

Arvey le pide a Milán que le guarde un collar que le robó a Rosa; además, le cuenta que hizo algunas otras cositas con ella.

Ferney le comenta a Ruper que Luisa y Lucrecia le hicieron una trampa y que ahora deben ver qué hacen con Luisa. Ruper lo quiere sacar del negocio. Ferney intenta chantajearlo porque piensa que Luisa debe estar diciendo su nombre por allí.

Elvira llega llorando donde Sara y Augusto y les dice que la policía encontró muerta a Lucrecia.

Juan Esteban le recrimina a Vivian todo lo que ha hecho. Vivian trata de desmentir todo, pero Juan Esteban está muy molesto.