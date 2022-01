LA NIETA ELEGIDA | Luisa busca dinero para sacar a Milán de la cárcel

Augusto le deja dicho a Camargo que le informe todo lo que sepa de Luisa. Luego se da cuenta que Sara escuchó parte de lo que decía. Sara le recrimina el haber contratado a un detective para investigar a Luisa. Augusto dice que, si tanto confía en Luisa, porque no le deja confirmar todo, piensa que ella no tiene que enterarse de nada, él no quiere convivir con alguien de la que no sabe nada. Sara teme porque Luisa es algo sensible, ella quiere que se tome el tiempo de conocerla, dice que su instinto de abuela le dice algo.