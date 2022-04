LA NIETA ELEGIDA | Luisa es recatada por Juan Esteban, Milán y Laura

Esther le pide a Ruper que no le llame porque están detrás de él. Esther le entrega su parte del dinero y le pide que suelte a Luisa.

María Consuelo le dice a Adrián que no sabe hasta cuando Roberto les arruinará la vida. Sabe que se aprovechó de su hijo por ser joven e inexperto. Adrián culpa a su familia por sacarlo de la casa y mantener a Luisa.

Juan Esteban está cansado de poner información en redes sociales de Luisa, pero no saber nada. Luego Perucho llama a Milán para decirle que Esther estaba con Ruper, y él tenía su par de dólares.

Olivia le dice a María Consuelo que la desaparición de Luisa debe ser uno de sus planes. Olivia sigue besando a Adrián frente a su madre y ella decide irse.

Sara llama a Juan Esteban y le dice que cree que lo arruinó todo, se siente una estúpida. Le cuenta que recogió un dinero y se perdió. Juan Esteban le dice que ella debe tener un cómplice y que le está siguiendo la pista.

Adrián le dice a Olivia que su llegada al restaurante no fue casualidad. Olivia le exige respeto y le dice que se quedará allí hasta que ella quiera.

Rosa le comenta a Nicolás que se estuvo comunicando con el tipo con quien sale. Rosa piensa que ella es una mujer enamorada que no piensa. Cree que él la quiere embarazar. Considera que Laura quiere hacer lo que le da la gana.

Juan Esteban le avisa a la teniente que tiene conocimiento que Esther trabaja con Ruper. Ella se acuerda cuando lo visitó. Le avisa que a pesar de que sabe eso, no tienen pruebas contundentes contra él.

Vivian le pregunta a Laura lo que estuvo haciendo todo el día, pero ella le responde que fueron unas vueltas personales. Vivian intenta darle consejos, pero Laura no quiere saber nada.

Esther vuelve a insistirle a Ruper que suelte a Luisa porque se meterán en problemas.

Juan Esteban cree que deben ponerle una trampa a Ruper y Laura se ofrece porque recuerda que le gustan las "pelaitas". Milán no quiere permitirle eso, pero ella insiste que lo decide ella. Milán no sabe por qué quiere arriesgarse por Luisa, pero ella lo hace porque es su hermana.

Sara le dice a Augusto que se asustó y por eso entregó el dinero. Augusto intenta calmarla y sabe que Luisa está viva. Le pregunta si sabe si Luisa quiere volver a la casa. Piensa que es lógico pensar que podría estar unida Con Esther para sacarle dinero. Sara se enfada y le pide que se salga del cuarto.

Ruper vuelve para soltar a Luisa, pero le pide que quiera estar con ella. Luisa se niega y le responde que nunca estará con él. Ruper se acerca y le apunta con un arma. Luisa le pide que no le mate y le ofrece más dinero, pero él no quiere eso, le pide que se quite la ropa y se quede calladita. Mientras se quita la ropa, alguien toca a la puerta. Laura le convence para asistirle y mientras salen, Juan Esteban llama a la teniente y Milán abre la puerta. Cuando entran, Luisa esta amordazada, pero logra hacer ruidos.

A Esther le dicen que tiene que doblar la oferta porque el señor recibió la llamada de Douglas donde le decía que ella tenía más dinero. A Esther no le tocó más que doblar la oferta.

Esther le consulta a Braulio sobre doblar la paga, él quiere que lo haga para poder salir y después ven que hacen.

Ruper llega para detener a Milán, Luisa y Juan Esteban, pero por la espalda Laura logra incomodarlo y Milán forcejea con él, generando un disparo. Ruper resulta herido, pero no es de gravedad.

Luisa está aturdida pero bien, Juan Esteban cree que debe descansar. Luisa no esperaba que Esther fuera capaz de tanto. Juan Esteban quiere que ella sepa que habló con Sara y ella cree que Milán es su primo y ella le contó que es su hermano.

Vivian visita a Sara y esta le cuenta que pagó el rescate de Luisa. Vivian piensa que puede ser cómplice de todo. Sara se molesta y piensa que no es así, cree que ella quiere dejar mal Luisa. Sara le cuenta que lo único que sabe es que Esther y un tal Braulio están detrás de todo. Vivian le pide que tenga la idea de que Luisa no volverá.

Milán le dice a Laura que él debe pedir perdón y que los días que ha estado cerca de ella es lo mejor que le ha pasado, fue lindo y quiere que se repita pronto.

Vivian habla mal de Luisa, mientras Lucas y Paola intentan defenderla y le piden que tenga empatía por las personas que están sufriendo.