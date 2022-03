LA NIETA ELEGIDA | Luisa está asustada por la presencia de Ferney en casa de los Roldán

Ignacio irrumpe en la casa de los Roldán para hablar con Paola. Ella accede a hablar con él, pero en su cuarto. Ignacio se disculpa por ser mentiroso y una basura, admite que no la puede sacar de la cabeza, la ama. Paola no cree eso porque se acostaron un par de veces. Ignacio le muestra una hoja donde según él, se divorció de su esposa y separó de su hijo para estar con ella. Paola no entiende porque él fue quien le puso los "cachos" a su mujer. Paola dice que no siente lo mismo por él, porque nunca le dijo que estaba enamorada. Ignacio no entiende nada, le dice que destruyó su vida y matrimonio. Piensa que ella es la causante de la decisión más difícil de su vida.

Paola no quiere que Ignacio le dé la responsabilidad de la decisión que tomó. Él dice que se quedó sin nada. Luego intenta agarrar a Paola, pero llega Florentino y le pregunta qué ocurre. Paola no le cuenta nada y deja que Ignacio se vaya.

Olivia le cuenta a Rosa y Clemencia que disfrutó ver las reacciones de los Roldán al saber que se iba a casar con Adrián.

Rosa le pide que tenga cuidado porque sabe que Adrián si le da vueltas en su cabeza. Olivia dice que todo es un juego y que, a esas alturas de la vida, no se dejará de un muchacho.

Luisa quiere ver a Milán porque tenía tiempo sin verlo. Dice que no le denunciará porque Laura se lo pidió. Le cuenta que hay un problema con Ferney. Milán le advierte que tenga cuidado porque nada bueno debe estar planeando. Milán va a averiguar por su lado para saber qué pasa. Luisa le pregunta si sabe algo de Laura, piensa que se enamoró de ella. Milán intenta no darle importancia y le pregunta de ella con Juan Esteban. Luisa le comenta que volvió con Vivian.

Paola le cuenta a María Consuelo que se dejó con Ignacio porque le engañó. Pero María Consuelo piensa que no todo está perdido y puede arreglarlo. Paola le confiesa que se metió con él para darle gusto, porque estaba cansada que le dijera que estaba sola e iba a vestir santos. María Consuelo pensaba que le gustaba de verdad. También le comenta que preferiría estar con un hombre con quién compartir. Pero Paola no piensa igual y está cansada que se meta en su vida.

Juan Esteban dice que ha pensado mucho en la amistad que tiene con Vivian. Él le comenta que jamás esperaba que ella se disculpara con sus padres y más, después de ver lo que ocurrió con Diana. Vivian le comenta que debe mirar alrededor para que le ayuden con el despecho. Juan Esteban le reitera que no quiere que se ilusione. Vivian le propone que tengan reglas y a Juan Esteban le está pareciendo buena la idea. Vivian sabe que está enamorado de Luisa y que entre ellos pueden disfrutar porque se gustan.

Sara piensa que está bien que Paola se diera cuenta de la persona con la que estaba. María Consuelo sabe que su matrimonio con Roberto no es un mal ejemplo.

Adrián no está de acuerdo con que Olivia haga una despedida de solteras en su casa, porque alguien podría tomar alguna foto. Además, él sabe que Olivia lo hace para vengarse de él porque no la ama. Olivia dice que se casa con Adrián porque quiere.

Luisa le dice a Lucrecia que sabe que está metiendo a un man a la casa a escondidas. Luisa le dice que el tipo es peligroso y es capaz de cualquier cosa. Porque se fugó de la cárcel después de matar a su esposa. Lucrecia no cree nada de lo que le dice, porque con "Valentino", ha sentido lo que nunca con un hombre.