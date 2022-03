LA NIETA ELEGIDA | Luisa le confiesa a Juan Esteban que "jugó" con él

Sara quiere hablar con Erika personalmente, es sobre lo que pasó con Augusto. Erika sabe que la relación de ellos como pareja terminó hace mucho. Sara admite que le arde que le engañara y que le tiene cariño a Augusto. Erika considera que sus reclamos estás matizados ahora que su relación no es como antes.

Nicolás se molesta con la empleada porque le mostró los estados financieros a Sara, sabe que se metió en un problema. Augusto le llama y le dice que le confesó todo a Sara. Nicolás piensa que tuvieron mucha mala suerte. Augusto le cuenta que ella lo hizo porque inició los trámites para poner a Luisa su apellido.

Juan Esteban le cuenta a Diana todo lo que pasó con Luisa. Diana piensa que debe estar celosa porque piensa que volvió con Vivian. Juan Esteban piensa que no hay que darle más vueltas. Juan Esteban dice que hará lo que sea para sacarse a Luisa de su cabeza.

Lucas habla con Luisa de cómo se siente. Dice no ser lo que todo el mundo piensa.

Rosa piensa que Luisa debe tener un as bajo la manga. Nicolás considera que ella no tiene tanto alcance como para comprar una prueba de ADN.

Vivian visita a Juan Esteban en su trabajo, este se mueve un momento y le llega un mensaje a su celular, era Diana con una nota de voz y Vivian lo escucha. Allí se entera que Luisa está con alguien más.

Esther le comenta a Braulio que las cosas no saldrán bien cuando no pase la prueba de ADN. Braulio le confiesa que Sergio si es el padre de Luisa. Esther le reclama no haberle contado antes porque puede que Luisa prefiera quedarse del lado de los Roldán. Braulio le avisa que, si ella se aleja del plan, la matará.

Nicolás le avisa a María Consuelo lo que está pasando con Luisa. Piensa que debe estar planeando algo. Nicolás le da una pequeña cámara para que María Consuelo busque pruebas.

Sara le dice a Augusto que dedicó su vida a criar a sus hijos y serle fiel. Él dice que sentía que ella lo había por obligación y aunque estaba con Cecilia, se sentía mal por estar en eso.

Augusto quisiera echar el tiempo atrás y remediar todo. Sara dice que serán buenos amigos en las buenas y las malas.

Juan Esteban le pide a Diana que vaya con Mónica a la discoteca para distraerse junto a Mateo y Vivian. Ella duda al inicio de su propuesta, pero al final accede para acompañar a su amigo.

Vivian le comenta a Rosa que se enteró que Luisa le puso los cuernos a Juan Esteban. Y ahora moverá sus fichas para acercarse más a Vivian.

Juan Esteban le pide a Diana y Mónica que no hablen ni miren mal a Vivian. No quiere que se entere que Luisa le fue infiel porque puede llegar a oídos de Sara y no quieren que hablen mal de Luisa. Diana y Mónica lo molestan porque a pesar de que Luisa le fue infiel, él quiere defender su honor.

Vivian llega sola a la discoteca y Juan Esteban la recibe. Vivian le dice que Mateo le puso los cachos, que le revisó los mensajes y descubrió que tiene a otra. Juan Esteban le pide que se quede y que sigan la rumba porque es lo mejor para olvidar. Luego de conversar parte de su pasado, Juan Esteban besa a Vivian. Luego le propone que terminen lo que empezaron. Llegan a la casa de Juan Esteban, y ella intenta besarlo, pero él pone algo de distancia porque piensa que no deben seguir en eso, ya que cada uno tiene a su ex en la cabeza. Pero Vivian se quita el vestido, quedando expuesta con su ropa interior roja. Juan Esteban la admira y siguen el momento íntimo.

Luisa conversa con Milán, pero no sabe que María Consuelo puso la cámara en su habitación.