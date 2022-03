LA NIETA ELEGIDA | Luisa revela que María Consuelo la dejó en coma

Erika resalta que Luisa la ha impresionado con sus resultados. Cree que debe pensar en el bachillerato y luego universidad. Luisa no quiere pensar más allá, pero Erika cree que lo dice porque está despechada.

Juan Esteban le dice a Vivian que lo que pasó anoche no está bien, no es correcto porque actuaron bajo el despecho. Vivian le dice que se relaje porque se dejaron llevar por las ganas.

Sara le avisa a Nicolás que ella ayudará a Augusto con el dinero que le está dando a Cecilia.

Diana le recrimina a Juan Esteban por acostarse con Vivian. Le dice que ella se muere por él, le da miedo, pero igual siente que no tiene muchos argumentos. Juan Esteban dice que dentro de todo la quiere porque estuvieron juntos tres años, no quiere dañar la amistad que están armando. Dice que tiene mucha química con Vivian, pero con todo lo que ha pasado con Luisa, no quiere nada con nadie.

Nicolás le dice a Luisa que se ha robado todo lo de su familia. Luisa se defiende y dice que hace todo por la ley.

Augusto le menciona a Sara que ya arregló la firma de los papeles con Cecilia. Sara le pregunta si Sergio sabía de su infidelidad.

Augusto no se lo contó porque no quería hacerle daño, conoce que el tema de su hijo la obsesiona. Sara se cuestiona por qué Sergio no le contó nada porque eran muy cercanos.

Juan Esteban se encuentra con Vivian para cenar. Él no quiere jugar con sus sentimientos, ni que ella crea expectativas. Prefiere que mantengan distancias. Vivian algo extrañada, dice que ella era consecuente con todo lo que estaban haciendo. Juan Esteban piensa que ambos estaban vulnerables. Vivian propone olvidar lo que pasó y que si alguien cambia de opinión lo dejarán allí.

Paola cuenta a la familia cómo le va con su pretendiente. Luisa opina y María Consuelo se enfada porque está molesta porque no la considera de la familia.

Laura llama a Milán para que le ayude con algo de Vivian.

María Consuelo y Nicolás ven las primeras imágenes de lo que grabaron en la habitación de Luisa. Piensan que con eso pueden hacerle la encerrona.

María Consuelo convoca a una reunión familiar porque quieren mostrar lo que escucharon de Luisa.

Milán en compañía de Esther, arman un plan para hurtar el celular de Diana.

Vivian le muestra una lencería a Juan Esteban y ella le pregunta si fue él quien la envió. Pero el niega eso.

Nicolás no encuentra el vídeo de Luisa. Y se arma un escándalo. María Consuelo quiere que Luisa admita que tenía un plan de tomar el dinero e irse. Luisa se molesta y revela que María Consuelo la tiró de la escalera y la dejó en coma.