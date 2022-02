LA NIETA ELEGIDA | Luisa sabía que María Consuelo causó su accidente

Sara nota que Luisa tiene un brillo en los ojos que no tenía antes. Luisa piensa en lo que pasó con Juan Esteban , pero le dice que fue un día muy especial. Sara le pregunta si llamó a Milán. Luisa lamenta lo que pasó. Sara piensa que debe dejar su pasado porque él no forma parte de su vida y merece cosas mejores.

Milán le reclama a Esther por decirle las cosas a Braulio. Esther no quiere que le amenace más, pero él le recuerda que cuando Braulio salga, la dejará a su suerte porque no la quiere.

Sara le cuenta a Lucas cómo le fue. Sara le da la noticia que canceló su deuda y le dará una pensión. Lucas le agradece por lo que hizo.

Luisa mira a Perpetua. Ella me recuerda que estaba muerta. Perpetua le dice que no sea como su madre Elena.

Milán le pide a Esther que le ayude a e contra a Ferney. Ella duda mucho de lo que le pide. Milán quiere que piense en el plan.

María Consuelo irá con Lucas a ver a Luisa. Augusto aplaude el gesto de su hija. Adrián piensa que todos se cambian de bandos. Paola no está muy contenta con todo.

Laura llama a Milán para avisarle que tiene un escolta. Piensan que ahora no podrán verse. Milán le dice que ella parece que no tenía mucho interés en llamarlo, luego Laura le cierra.

Juan Esteban no quiere presionar a Luisa con el tema de los abuelos y lo de Vivian. Diana piensa que andar con misterio da pereza.

Esther recuerda como Braulio le hizo daño, también las palabras de Milán donde decía que su papá no la quería.

María Consuelo llega para ver a Luisa. Le confiesa que ella fue quien movió la escalera. No pensó que el golpe fuera grave. Le confiesa que Sergio ronda en la casa y él se encargó que reaccionara. María Consuelo piensa que no significaba nada, Nicolás demostrando y Sergio consentido. Ella se sintió mal con su llegada, no quiere ir a la cárcel si ella confiesa. Luisa se acordaba de todo, pero no quiere arruinarle su vida. María Consuelo le agradece y le promete que pondrá de su parte para que tengan armonía.

Adrián le menciona a Nicolás que le debe el ascenso o dirá que Rosa le hizo el golpe. Nicolás le responde que nadie le va a creer y no caerá e. sus chantajes. Adrián escuchó de su boca lo que pasó. Nicolás accede a su petición, pero no quiere que le diga a nadie.

Luisa llama a Juan Esteban para que se vean. Le dice que tiene que saber toda la verdad.

Esther le propone a Ferney aliarse porque está cansada que Milán y Braulio le traten mal. Le confiesa que hay mucha plata en juego. Esther le dice que lo primero que hay que hacer es bajarse a Milán.

Milán estaba hablando con Luisa, pero llega Juan Esteban. Luisa tenía planeado decirle la verdad sobre ella. Pero en vez de decirle eso, le cuenta otra cosa y Juan Esteban pensaba que le diría otra cosa. Él quiere saber que harán, si quieren contarle a alguien. Luisa quiere mantener el secreto. Pero Juan Esteban piensa que eso no termina bien. A Milán le pareció ver a Perpetua, pero al buscarla no la encuentra.

Adrián le ponen un ultimátum a Olivia, si le insiste en tener algo serio o presentarse ante los demás, dejará todo. Porque no quiere que cambie las reglas del juego, le dice que podría ser su mamá.

Juan Esteban le confiesa a Germán y Daniela que está conociendo a alguien y las cosas están yendo como quiere que vayan. Se están conociendo y quiere ver cómo anda la cosa. Les dice que es una niña, pero Daniela quiere saber su nombre, pero Juan Esteban no quiere decir más. Daniela le pide que tenga cuidado porque las cosas que podría ocultar no serían buenas.

Rosa le reclama a Nicolás por darle ese puesto a Adrián. Porque es igual que María Consuelo.

Milán sorprende a Laura y le dice que le importa mucho porque ninguna mujer le ha movido el piso como ella. Laura quiere saber más de su vida, pero Milán considera que es mejor que no sepa nada de él.