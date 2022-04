LA NIETA ELEGIDA | Luisa se reencuentra con Perpetua

Luisa cree que el tema de Sergio es duro pero necesario, todo tiene que salir a la luz. Juan Esteban le pregunta si está bien; ella admite que el tema la pone sensible.

Rosa le comenta a Clemencia y Olivia que los Roldán piensan que Roberto tuvo algo que ver con la muerte de Sergio. Olivia comenta que, si ese tema sale a la luz pública, eso no le va a convenir a Rosa porque saben que ella tuvo algo que ver con eso. Clemencia le dice que nadie le juzga y Olivia le recuerda que ella estaba cansada que Sergio estuviera metido en el dinero de la empresa. Rosa considera que no llegaría a tanto.

Erika llega donde Sara para saber de qué trata el escándalo. Sara le cuenta sobre el tema de Perpetua.

Nicolás le comenta a Vivian que Sara se precipitó. Vivian conoce a su abuela y que no le sorprende.

Laura llega a la casa con Milán, le reciben Vivian, Nicolás y Rosa. Ellos le recriminan lo que está haciendo. Milán les dice que es hermano de Luisa. Milán le revela que estuvo vigilando a Nicolás para que no reconocieran su identidad y por casualidad comenzó a salir con Laura. Nicolás cree que la utilizó para robar en su casa. Milán quiere disculparse por todo, pero la familia de Laura no le cree nada. Milán les dice que su familia es culpable de la muerte de su madre.

La hermana de Perpetua llega para hablar con Sara porque se lo pidió, le confiesa que está viva. Sara quiere saber por qué nunca le contactó. La hermana le cuenta que recién salió de un coma tras un accidente.

Luisa le comenta a Erika que siente un presentimiento. Le recomienda que disfrute su vida.

Braulio le revela a Ignacio que Luisa Mayorga es su hijastra. Le comenta que le traicionó con el plan que tenía y que eso no lo olvidará. Braulio le propone a Ignacio aliarse para vengarse de Luisa, y que pueden hacer algo para salir juntos de la cárcel.

Milán le sigue contando a Nicolás, Rosa y Vivian que Sergio y Helena se enamoraron y cuando la dejó, ella se mató. Y que su padre les metió el tema de la venganza. Nicolás no puede creer que luego que pasara todo eso se enamorara de Laura.

Laura le comenta que nada más llega a poner la cara, pero no se quedará con ellos. Milán cree que deben irse para que lo piensen un poco. Nicolás intenta detenerla, pero Laura insiste que con Milán está feliz.

Sara vuelve a ver a Perpetua, pensó que nunca la vería otra vez. La hermana le Perpetua le cuanta a Luisa el plan que tenía Ferney por obra de Braulio. Perpetua le cuenta a Sara todo lo que vivió.

Adrián va donde Roberto para reclamarle todo lo que pasó a Sergio, ya que María Consuelo le contó lo que vivió. Roberto le cuenta que era la única salida que tenía. Recuerda que la única manera era coger a Sergio en la fiesta de Sara. Luego tenía un plan, pero Sergio no llegó. Le cuenta que era mejor dispararle, pero le dice que no fue quien lo mató. Adrián intenta no creer su historia. Adrián está molestó porque lo vendió con Olivia, porque el matrimonio ha sido un infierno. Roberto intenta ser sincero, pero Adrián lo culpa de lo que está viviendo

Milán le dice a Laura que hizo el feo, pero ella piensa que hizo lo mejor. Milán sabe que sus papas nunca lo iban a aceptar. Laura se siente aliviada porque ellos lo saben. Milán le agradece por jugársela con él y le promete hacerle feliz.

Rosa le comenta a Nicolás que prefiere ver a Laura en la cárcel que tener un nieto de Milán. Nicolás quiere una alternativa.

Paola le cometa a Adrián que haga algo para que Olivia se separe de él. Ella le recuerda que tiene el don para que la gente se canse.

Sara no entiende por qué Perpetua no le contó nada. Perpetua había hecho prometerle a Florentino que no le diría a nadie. Sara le señala que sigue con Luisa como si fueran familia. Perpetua insiste en que Luisa entre para contarle algo. Le quiere hablar de lo que pasó entre Sergio y Helena. Nada más le menciona que le mostrará algo.

Rosa quiere que Nicolás le ayude a qué Laura de desilusione de Milán.