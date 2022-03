LA NIETA ELEGIDA | Milán amenaza a Luisa

Luisa llama a Milán para contarle lo que pasó. Que le dijo a Sara que no le denunciara. Milán le recuerda que tenían un plan. Luisa no quería que Sara saliera herida. Milán quiere saber a qué juega. Él quiere cobrar lo que le pasó a su mamá y saber dónde están, porque que le cobrará la traición que le hizo.

Olivia está algo molesta y Rosa lo nota. Luego Clemencia dice que no es tan lindo el joven y que debe dejarlo ir. Rosa les pregunta que le ocultan porque ella también sabe quién es.

Vivian nota que llegan Juan Esteban juntos con sus padres, Daniela y Germán. Hace que su novio lo bese para que ellos lo vean. Vivian le pregunta a Juan Esteban que por qué no llevó a su novia, él dice que no tiene novia y que va poco a poco.

A Daniela le parece bien que Vivian y Juan Esteban sean amigos. Germán piensa que es demasiado rápido.

Florentino y Luisa llevan a Sara a la finca, ella no se encuentra en el mejor estado. Florentino presentan a Luisa con los empleados que aún no la conocían.

Juan Esteban les dice a sus papás que está contento por Vivian. Él quiere una relación consolidada como Daniela y Germán.

Milán quiere averiguar si Luisa está en la casa, pero le avisan que no hay nadie allí.

Florentino quiere saber por qué Milán fue al cementerio a buscar a Luisa. Florentino ha notado que Luisa está pálida y preocupada. Él también le dice que, si no hubiese sido por Luisa, no sabría qué habría pasado.

María Consuelo siente que algo raro ocurre con Sara porque no le contesta el teléfono al igual que Luisa y Florentino. Nicolás también está extrañado.

Rosa piensa que Nicolás está exagerando. Nicolás considera que es raro que no le responda en una fecha como esa. Al llegar al cementerio, les dicen que hubo una balacera en el lugar.

Sara quiere avisar a todos dónde está y denunciar a Milán con la policía. Luisa piensa que no es una buena idea porque de seguro Milán la está buscando.

Milán llega al restaurante y le cuenta a Esther que el plan no salió porque Luisa se les "torció". Esther le reclama que sabía que Luisa iba a ser incapaz de realizar el plan. Esther quería llamar a Braulio, pero Milán le golpea para evitar que lo llame.

Sara le comenta a Florentino que se quedarán algunos días en la finca y que deben apagar los teléfonos por seguridad, no quiere que nadie sepa que está allí.

Vivian le dice a Rosa y Laura que Luisa debe ser cómplice del secuestro de su abuela. Vivian quiere ahora aprovechar el mal momento para ir donde Juan Esteban. Vivian va a la casa de Juanes y le cuenta que Sara y Luisa no aparecen desde la mañana. Vivian le dice a él que ella sabe que le gusta Luisa y que ya no le tiene que ocultar. Que lo vio en el hospital y desde esa vez lo entendió. Juan Esteban no está cómodo hablando del tema. Vivian quiere unir esfuerzos con Juan Esteban para saber qué ocurrió con Luisa y Sara.

Nicolás le dice a María Consuelo que él le advirtió que Luisa estaba detrás de todo lo que le pasaba a Sara. Quiere hablar con la policía porque sabe que ella la tiene secuestrada. Allá no encuentran respuestas y Nicolás intenta sobornar al policía para que adelante el proceso, ya que les dijo que no han pasado 48 horas para reportar una desaparición.

Luisa vuelve a ver a Sergio. Él le dice que es su sangre y que debe buscar la verdad. Se abre un cajón de un mueble y Luisa despierta del sueño en el que estaba.

Sara se entera que ya está en redes sociales y que la policía la está buscando luego de declararla a ella y a Luisa como desaparecidas.

María Consuelo piensa que Luisa pudo armar el secuestro el día del cumpleaños Sergio porque estaría sola. Lucas no puede creer que piense eso. Paola les recuerda que ella les advirtió.

Sara quiere denunciar, pero Luisa advierte que, si lo hace, la policía buscará algo porque hubo disparos. Y sus hijos pensarán que estar con ella es peligroso.

Sara llama a María Consuelo que está bien y no quería avisar a nadie porque estaba mal por lo de Sergio. Le cuenta que está en la finca y que no estuvo en el cementerio en el medio del tiroteo.

Esther le cuenta a Braulio lo que pasó y quiere que busque otros socios. Braulio le dice que Milán y Luisa se tienen que encargar de todo.

Juan Esteban le agradece a Vivian no contarle nada a sus padres de su relación con Luisa. Luego que se va, Laura le cuenta a su hermana que Luisa y Sara están bien.