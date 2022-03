LA NIETA ELEGIDA | Milán le cuenta a Juan Esteban todo lo que hizo Vivian

Milán le pregunta a Esther por si sabe algo de Ferney, pero no le menciona que Luisa lo vio en casa de los Roldán. Milán también le pregunta por si piensa dejar las cosas como están, pero ella sigue con la vida que lleva.

Nicolás le comenta a Laura que no ha sabido cómo comunicarse con ella, y que no tiene la culpa. Laura también le dice que se ha sentido relegada a la sombra de Vivian , además también le pide perdón. Ambos se abrazan y se dicen que se extrañarán.

Lucrecia le dice a Ferney que Luisa está pendiente de ella y que deberían verse en otro lado; Ferney no está muy de acuerdo con ello.

Juan Esteban despierta y Vivian está a su lado observándolo. Ella admite que soñaba con estar así, pero Juan Esteban le reitera que no quiere que se ilusione. Vivian está clara con ello y quiere que vean todo como "amigos con derecho".

Duglas le propone a Esther q que sigan los negocios entre ellos. Esther se queda pensando en cómo lo trató Braulio.

Milán quiere hablar con Juan Esteban. Él le agradece por pagar su cuenta del banco. Milán le comenta que Luisa recibió de Vivian una foto de ambos, y que ella montó todo para que se peleara con Diana, porque Laura le pidió que robara su teléfono para meter unas fotos. Milán dice que lo hace porque está en deuda. Y que, si quiere volver con Luisa, cuenta con él y espera que le trate como una princesa.

Vivian le cuenta a Rosa que recuperó a Juan Esteban. Ambas se emocionan y se abrazan. Vivian dice que lo tiene todo calculado porque Juan Esteban estaba dispuesto a todo para olvidar a Luisa.

Nicolás no está de acuerdo con que Rosa vaya a la fiesta de Olivia y Clemencia porque sabe cómo son las fiestas de ellas. Rosa le anima a detenerla, pero sabe que él no es capaz. Nicolás le responde que ella sabe que no la puede mandar lejos como se merece.

Luisa le vuelve a advertir a Lucrecia que Ferney es peligroso, pero ella no le cree nada de lo que le dice.

Juan Esteban se reúne con Diana para pedirle disculpas, no sabe cómo Vivian fue capaz de tanto. Le cuenta lo que hizo Vivian con el sex shop. Diana se alegra que finalmente se diera cuenta de lo que Vivian hizo con ellos. Además, Juan Esteban localizó a la novia de Diana para que arreglen sus asuntos. También les cuenta que visitó a sus padres para pedirle disculpas. Juan Esteban le pide que vuelva al trabajo porque hace mucha falta.

Vivian le cuenta a la familia que retomó su relación con Juan Esteban. María Consuelo dice que espera que les dure y Paola le comenta que ahora tiene un hombre al lado y que se valorará más.