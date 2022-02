LA NIETA ELEGIDA | Sara piensa que alguien de la familia es responsable del accidente de Luisa

Sara está muy afectada por lo que le pasó a Luisa . Augusto trata de tranquilizarla, pero Sara está muy ida. Luego llega Erika y le pregunta a Augusto por lo que le ocurrió a Luisa. Él le dice que, aunque no se llevan bien, sabe que es la confidente de Sara, ya que con él no quiere hablar. Erika se acerca a Sara que tarda en reaccionar ante su presencia.

Lucas está preocupado por Luisa, pero María Consuelo le pide calma. Florentino pregunta por qué Luisa estaba en esa situación. Paola dice que ella tiene la culpa. María Consuelo no quiere que Florentino meta cizaña al asunto y no busque la quinta pata al gato. Florentino menciona que buscaba explicaciones.

Sara estaba angustiada porque vio a Sergio en sueños. Le cuenta a Erika que amaneció muy angustiada y fue al cementerio a ver a Sergio. Sara piensa que alguien en la casa intentó matar a Luisa.

Augusto le cuenta a Nicolás lo que pasó con Luisa. Él dice que ha sido una plaga lo qué le pasó a la familia. Nicolás piensa que la salud de Sara también dependerá de lo que le ocurra a Luisa.

Milán se despierta diciendo el nombre de Luisa. Él encuentra la foto de Sergio al lado suyo, pero le comenta a Esther que la tenía en la caja.

Paola le agradece a Elvira por no decirle a nadie que ella tuvo la culpa del accidente de Luisa. Elvira no quiere cubrirla porque puede salir afectada. Pero Paola insiste en que no diga nada porque si abre la boca la culpará a ella.

Adrián le comenta a Lucas que lo de Luisa es engaño, porque es una mañosa. Adrián prefiere que se muera porque piensa que llegó para robarles. Lucas se enfada e intenta golpear a Adrián. María Consuelo llega para calmar la situación y les pide que piensen con cabeza fría.

Lucas dice que lo único que les importa es salvarse el pellejo.

María Consuelo se enfada con Paola por lanzarle unos huevos a Luisa. Porque si pasa algo, no sabe lo que pasará con ellos. Paola se nota despreocupada.

Elvira le pregunta a Lucrecia si ella fue la culpable del accidente de Luisa, porque había dicho que estaba dispuesta a matarla. Ella se molesta por lo que piensa porque si buscan culpables, sabe que ella diría su nombre.

Nicolás le pide a Laura ir a ver a Sara. Pero ella piensa que son hipócritas y que no cree que no sabían nada de lo que le pasaba a su abuela en el psiquiátrico.

Augusto le exige a Erika que le diga todo lo que le mencionó Sara. Pero ella le responde que nada más hablaron de la salud de Luisa. Sabe que quiere que le diga que ella diga que Sara está loca. El doctor llega para decirles que le indujeron al coma a Luisa y podría estar días o semana así. Añade que no sabe cómo quedará Luisa luego que despierte, porque tal vez no vuelva a ser la misma de antes.

A Florentino le da muchas vueltas lo que pasó, Sara le había advertido que algo pasaría. Nota que Elvira está nerviosa y que tiene algo guardado en lo que pasó. Ella no quiere que le moleste y se va a dormir.

Sara quiere aprovechar que llegó Nicolás para hablar con la familia sobre la situación con Luisa porque no se le quita de la cabeza que alguien provocó lo sucedido.

Sara piensa que en la familia no llegarían a esos extremos, que, si lo hubiese sabido, no llevaría a Luisa a la casa. Lucas le pregunta cómo sabe qué alguien intentó matar a Luisa. Pero Sara no quiere decir nada porque la llamarían loca. Nicolás asume que el fantasma de Sergio se lo dijo.

Juan Esteban le cuenta a Diana que soñó con Luisa toda la noche; ella le quiere recomendar una app de citas para que conozca a otras personas.

Laura encara a Milán, él está a la defensiva. Laura le recuerda que le dijo que la casa estaría sola. Ella también empieza a contarle que notó que quiso escribirle algo, pero no enviaba el mensaje. Ella se acerca tanto para que Milán sienta el impulso de besarla y Laura se quita. Milán se molesta y se va, pero Laura le dice que se despida bien porque será la última vez que se vean, él se regresa y se besan apasionadamente.

Sara quiere que la familia jure sobre una biblia en nombre de Sergio, que ellos no fueron los culpables de lo de Luisa. Pero luego que María Consuelo lo hace, Nicolás y Adrián se van, y Paola se ríe de lo que ocurre. Sara da por terminada la reunión y dice que ya sabe a lo que se atiene.

Elvira va a ver a Sara y le comenta que sabe por qué Luisa estaba encima de la escalera y que no decía nada porque Paola le había amenazado, pero ya no puede más. Sara va a encarar a Paola y le dice lo que hizo. Paola queda expectante, no sabe si Elvira le contó la verdad a su abuela, ahora debe inventar algo para salir de eso.

Erika le recuerda a Juan Esteban que Luisa le pidió que no le dijera nada de lo que pasa con ella y no quiere estar en el medio. Juan Esteban siente una corazonada y quiere saber de ella. Erika le cuenta Luisa tuvo un accidente y que está en coma. Además, que Sara le había comentado que no fue un accidente.