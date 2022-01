LA NIETA ELEGIDA | Sara piensa que Luisa puede ser su nieta

Mientras le cantan el cumpleaños a Sara , ella se pregunta por qué no está Sergio , ella quiere esperar porque no lo quiere dejar a un lado. Empieza a escuchar que lo quieren matar y lo ve en el vidrio de la ventana y le dice que trate de entrar. Ella decide romper el vidrio.

Augusto piensa que deben enviar a su mujer a la casa de la cabaña. Pero nadie quiere acompañarla. María Consuelo dice que ella se puede hacer cargo.

Adrián no quiere ir. María Consuelo dice que él heredará los restaurantes. Pero piensa que Nicolás no lo dejará. Lucas dice que todos esperan que sus abuelos mueran para heredar todo.

Augusto le pregunta a Permetua por qué entra a la habitación de Sergio. Él piensa que no fue un santo para andar alumbrándolo. Piensa que ella alimenta la obsesión de Sara. Augusto le pida que se vaya antes que vuelva su esposa. Perpetua dice que hay cosas en la vida que la plata no puede comprar. Florentino le dice que llame a la Sara para que arregle todo, porque ella ha trabajado toda su vida con ella. Perpetua quiere que no le cuente nada hasta que llegue.

Florentino llama a Sara y ella pregunta cómo están las cosas, por qué Sara no le contesta. Florentino le dice que no sabe que habrá pasado. Sara me cuestiona por lo que está pasando. Ella llega a la casa y confirma que Perpetua a dejado la casa. Augusto llega y Sara le cuestiona por haberla echado. Él no permitirá que arme un alboroto. Sara sale y sigue viendo a Sergio, le llama y pide que no se vaya, hasta que llega Florentino. Sara le pide que le ayude a buscar a Perpetua.

Sara y Florentino llegan a un vecindario para buscar a Esther. Ella dice que Perpetua es su mamá y llorando les dice que su mamá murió esta semana. Dice que desde que le echaron, se dejó morir. Sara no lo puede creer, ella la estaba buscando porque su marido la echó. Sara cuestiona que no sabía nada. Sara nota a una chica y dice que siente haberla visto antes.

Sara conoce a Milán y Luisa. Sara les pregunta si son parientes de Perpetua. Milán se pone agresivo y le pide a Luisa que se vaya. Igual a Sara y Florentino.

Juan le pregunta a Vivian si ella está afectada por Sergio como lo está su abuela, pero ella no quiere hablar de eso.

Sara sueña con Sergio, y también recuerda el rostro de Luisa. Empieza a hacer comparaciones entre ambos. Sara le dice a Florentino que regresan donde Esther. Luisa los recibe, Sara quiere conversar tranquilamente.

Sara quiere saber que parentesco tiene con Perpetua. Ella dice que era su abuela, y Esther es su tía, mientras que Milán si es hijo de Esther.

Sara quiere ver de cerca la medalla que tiene Luisa, es igual a la que le dio a Sergio. Ella queda perpleja y dice que tiene las iniciales y una fecha. Luisa me dice que su padre se lo dio hace años al igual que su madre.

Sara llega y Esther pregunta si trajo la plata, Milán también cuestiona si trajo algo, porque tiene las cuentas claras. Florentino quiere que demuestren que ellos son familiares de Perpetua. Esther dice que no lo tienen a mano los papeles y que su madre les dejó muchas deudas. Florentino dice que busquen con calma y les avisen cuando lo tengan.

Sara le comenta a Florentino que Luisa tiene algo que ver con Sergio. Ella asegura que es la misma medalla que le dio a Sergio, la tenía Luisa y quiere rescatarla y protegerla.

Florentino le avisa a Sara que Esther llegó a visitarla. Ella tiene sangre en su cara. Le cuenta que Milán le hizo eso por culpa del vicio. Sara dice que se aleje de él pero Esther le cuenta que tiene miedo y que inclusive ha intentado violar a Luisa. Sara quiere llamar a la policía, pero Esther quiere es plata para irse. Además, le cuenta que la plata que ganaba Perpetua, se lo gastaba en libros para Luisa. Sara le pregunta a Esther quién era el padre de Luisa, y le dice si era su hijo Sergio. Sara dice que quiere saberlo porque Sergio era su hijo menor. Esther le dice que Elena y Sergio son los papás de Luisa y que ella y Pepertua se hicieron cargo, y que el apellido Mayorga es porque se lo dio su marido.

Sara quiere que le dejen a Luisa y ella podrá irse lejos con el dinero que le dé. Que Luisa podrá crecer en un ambiente sano, Esther no quiere aceptar porque dice que es como una hija, pero acepta.

María Consuelo anda insistentemente localizando a Augusto y Sara. Su madre está buscando a Luisa. Sara me dice a Luisa que ella estará bien. Luisa piensa que es muy duro separarse de ellos, porque han sido su única familia. Esther trata de convencerla y Sara le dice a Florentino que le acompañe al auto. Sara le. entrega el dinero acordado a Esther.

Milán y Esther celebran haber convencido a Sara de que Luisa es la nieta de ella. Milán guarda el dinero y le deja claro que ese dinero irá directo al plan.

Nicolás llega a ver a su madre, Sara le dice que olvidó el teléfono. Sara le da una ropa a Florentino para que Luisa se cambie. Florentino empieza a cuestionarle todo a Luisa, por su familia.

Sara le pide a Nicolás que sean sinceros y le diga que quieren el camino libre para manejar los restaurantes. Sara dice que viene haciendo sus cosas sin ayuda de nadie y quiere que se ocupe de sus asuntos porque con la ayuda de Dios es suficiente.