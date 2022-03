LA NIETA ELEGIDA | Sara y Augusto apadrinarán a Luisa

María Consuelo intenta irse de la casa, pero llega Sara con Luisa y dice que se irá es ella. Sara no les cuenta que Luisa resultó no ser la hija de Sergio.

Braulio le ordena a Milán matar a Luisa. Él se niega a hacerlo, Braulio entonces le pide que se mueva. Milán defenderá a Luisa y Braulio dice que es traición y desde ahora están en bandos contrarios, no quiere volverlo a ver.

Viviana le cuenta a Juan Esteban que Diana fue quien le envío la lencería. Juan Esteban piensa que debe ser un malentendido. Vivian también cree que no tiene mucho sentido. Ella quiere que le pregunte porque sabe que con ella está de malas.

Luisa le comenta a Sara que está avergonzada por lo que está pasando. Sara cree que llegó el momento de poner las cosas sobre la mesa. Sara piensa que pudo ser lo de Esther de hacer negocio con Luisa. Por otro lado, Luisa siempre estuvo clara que era un sueño del cual podría despertar. Sara considera que ambas se engañaron.

Diana visita a Juan Esteban y él le pide que le explique lo de la lencería. Diana dice que todo es mentira y que él ni Mónica le creen nada. Ella le muestra que hay muchas fotos de Vivian en su celular, que armó un plan para que le robaran el celular y meter esas fotos. Juan Esteban le recuerda que Vivian la vio en el centro comercial y que la ignoró. Diana no sabe qué más decir, porque piensa que es tóxica. Vivian luego llega para que le devuelva la lencería a Diana, pero Juan Esteban le dice que ella está allí y pueden aclarar todo. Vivian sabe que Diana le cae mal, pero cree que ella no tiene derecho para calumniarla. Diana toma por el cabello a Vivian y forcejean, Juan Esteban tiene que intervenir. Vivian se va al baño y empieza a golpearse para quedar con moretones.

Sara no piensa abandonar a su suerte a Luisa. Ella piensa que debe volver al barrio y buscarse su vida. Sara no permitirá eso y no quiere que deje lo avanzado con Erika. Hablará con Augusto para que puedan llegar a un acuerdo para ayudarla.

Augusto se venía acostumbrado a darse la idea de que Luisa era su nieta. Cree que ahora deben romper con cualquier vínculo con Luisa porque no sabe con qué intenciones llegó. Sara dice que ella ha sido víctima de su tía. Ella no piensa darle la espalda por nada del mundo, porque ella fue quien la sacó de su casa, pero quiere apadrinarla, no quiere sacarla de su vida.

Lucas llega al cuarto de Luisa para saber qué pasó con el resultado. Además, Lucas le pregunta por Milán, porque vio el video y escuchó qué hablaba con él. Lucas le cuenta cómo se enteró lo de las grabaciones de la habitación de Luisa. Lucas se sincera y dice que no sabe qué tanto mintió para estar allí, pero tiene un lugar en su corazón. Pero le advierte que las cosas se pondrán peor y le avisa que desactivó las alarmas.

Luisa visita a Braulio y le dice que ella no tiene la culpa de los resultados. Braulio no quiere que le llame papá porque dice que ella es hija de Sergio. Piensa que se quiere quedar con todo. Luisa no quiere hacerle daño, Braulio cree que ahora se puso del lado de ellos.

Adrián le propone a Olivia volver al trato que tenían antes. Quedarse en el apartamento y que ella puede visitarlo cuando quiera. Pero Olivia dice que las cosas cambiaron porque él tomó otra decisión. Ella no se aguantará ser su amante a escondidas y quiere que sea su esposo. Adrián dice que está loca porque no piensa hacerlo. Olivia dice que no le está pidiendo que cambie de vida, pero debería ser más discreto. Ella le dice que espere un año y él será el dueño del cincuentón por cierto de su dinero. Olivia dejará que lo piense.

Luisa dice que se fue de la casa de los Roldán antes que le echaran. Luisa añade que una casa es vengar a su mamá y otra hacerle daño a Sara. Braulio dice que es muy tibia, no se puede ser fiel con Dios y el diablo. Y que ahora le tiró el negocio a él y a Milán, además de fallarle a su mamá.

Sara, Augusto, María Consuelo y Nicolás se reúnen para hablarles de Luisa y que no tiene ningún lazo con ellos. Sara se disculpa por todos los conflictos que se generaron por lo de Luisa. También le dicen que la van a apadrinarla para que tenga una vida digna.