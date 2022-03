LA NIETA ELEGIDA | Vivian admite que intenta volver con Juan Esteban

Vivian visita a Sara , le comenta que está al tanto de todo lo de Luisa . Además, le menciona que está intentando volver con Juan Esteban. Vivian también dice que no volverá a pasar lo de antes, con los sentimientos encontrados de Juan Esteban. Sara se alegra que esté tomando mejores decisiones. Sara le pide que no le comente que se está arreglando con Juan Esteban, le revela que hace poco Luisa intentó suicidarse.

Sara llega a casa junto a Luisa, ante la atenta mirada de María Consuelo, que le dice a su madre que se volvió loca, quiere que le expliquen todo, porque piensa que les expone a todos. Luisa dice que llega en calidad de empleada. Sara no quiere dar explicaciones hasta mañana.

Luisa quiere cambiarse de cuarto, pero Sara responde que es su dama de compañía y no es como Elvira o Lucrecia. Su presencia es importante para ella.

María Consuelo le pide a Augusto que haga algo, pero él quiere esperar al día siguiente. Augusto no quiere saber más de lo que tiene que decir María Consuelo.

Laura teme que Milán le dejé "botada", pero él le responde que no la dejará. Nicolás llama a Laura, pero ella no contesta. Rosa piensa que su hija quiere llamar la atención.

Nicolás sigue insistiendo, pero Vivian y Rosa están despreocupadas.

María Consuelo no entiende por qué Luisa está sentada junto a ellos porque se supone que es una empleada. Paola también mete cizaña, pero Sara insiste en que Luisa puede estar con ella porque es su dama de compañía.

Augusto considera que no es prudente tener a Luisa en la casa. Sara no quería dejarla a su suerte y le dice que la tiene en calidad de empleada. Augusto piensa que Sara está empeñada a creer que Luisa es su nieta. Sara cree que Luisa aún es una niña que no sabe procesar sus emociones. Augusto no dudará en despedirla si Sara empieza a tener problemas.

Luisa llama a Esther para decirle que ya está en casa de los Roldán. Esther dice que no le harán nada a Juan Esteban si ella cumple con el todo. Luisa está preocupada porque los ánimos están candentes.

Sara le comenta a Augusto que Luisa intentó suicidarse y llegaron a tiempo. Además, está resignada que no es su nieta. No quiere dejarla sola. Sara siempre ha sido leal y le pide a Augusto que lo sea con ella.

Roberto visita a Olivia, ella le entrega la fiesta de invitación para el compromiso de ella con Adrián. Olivia cree que como se casa ella, todo debe ser espectacular a pesar de que él no esté de acuerdo. Le menciona a Roberto que haga que Adrián haga su parte.

Vivian le comenta a Juan Esteban que tuvo una pelea con Luisa en su apartamento. Le cuenta que Luisa le dijo hasta loca y allí fue donde empezó todo. Juan Esteban le cuenta que se fue a vivir con Sara, algo que Vivian no sabía. Vivian quiere saber que tanto hacían. Juan Esteban le cuenta que ambos querían algo, pero cada vez que están juntos, algo malo pasa.

Germán le cuenta a Juan Esteban que Vivian estuvo en la casa hablando con Daniela y le ofreció disculpas.

Esther se molesta con Milán porque llevó al restaurante a Laura para quedarse con ella. Milán no quiere que le cuente nada de él o de Luisa.

Milán se da cuenta que Laura está viendo sus cosas y se las quita. Laura le recuerda que está allí con él, luego de abandonar a sus padres. Milán le pide que todo a su tiempo.

Ferney averigua con Lucrecia que Luisa está de vuelta en la casa.

María Consuelo no quiere que Luisa esté en la Casa. Augusto no quiere dejar a Luisa y tiene sus razones para mantenerla.

Sara quiere saber qué hay entre Luisa y Juan Esteban. Luisa me responde que únicamente son amigos y que Vivian no debe preocuparse.