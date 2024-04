Una misión de Make-A-Wish: Johan y su deseo de ser astronauta

Convertirlo en astronauta, la misión de Make a Wish Panamá.

FINAL - JOHAN - MAKE A WISH.mp4

¿Cuáles son los beneficios de hacer realidad un sueño?

La Fundación Make-A-Wish Panamá explica que los niños sienten la compañía y solidaridad de los involucrados, y les da una nueva perspectiva sobre sus tratamientos médicos gracias a momentos inolvidables como estos, complementando su proceso con un mensaje de que todo es posible.

Silvia Pérez, madre de Johan, comentó: "No se imaginan el impacto que llevan en la vida de cada niño, de cada familiar al que se le realiza un deseo… porque no solamente se quedó en nuestra familia, esto se fue a los vecinos, se fue a los amigos… Cambia la vida de las personas, aunque no lo crean, cambia la vida de los niños".