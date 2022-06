LLAMAS DEL DESTINO | Cicek despierta y casi le dice la verdad a Ruya

Cemre ve a su hija

Cemre planeó ir a la casa de su esposo para ver a su hija Gunes y decirle que no esta muerta, pero cuando estaba a punto de ir vio cómo su hija le gritaba a Celebi que le mintió, ya que sabe que su madre está muerta.

Cemre se puso a llorar, mientras se escondía detrás de un árbol. Como su plan para ver a su hija no funcionó, ella le hizo llegar una carta.

Gunes recibe carta de Cemre

Con una sonrisa en el rostro, Gunes leyó la carta de su madre Cemre, en donde le asegura que está viva y que pronto estarán juntas.

Cemre planea huir con su hija

Cemre le comentó al hombre que la está ayudando que piensa viajar con su hija muy lejos, con pasaportes falsos, ella sabe que será difícil pero está centrada en alejarse para siempre de Celebi.

Entonces, el hombre fue a hablar con Omer para pedirle ayuda y él aceptó.

Cicek despierta

Cicek se despertó y estaba presente una enfermera que la llamó Cimal, ella intentó decirle que su nombre no es ese pero no pudo. Escuchó a Ruya desde afuera y se cayó de la camilla, por eso Ruya entró y en ese momento ella estuvo a punto de decirle que no es Cimal sino Cicek, pero la enfermera le inyectó algo para que se durmiera y no pudo.

No te puedes perder todo este capítulo que estuvo muy bueno, aquí lo podrás ver completo: