Estela Villa-Real; incursión a Telemetro y "madrina" de Juan Carlos Barreiro

Estela Villa-Real, entró a "Stylos" en 1986, se encontraba en cuarto año de la universidad y por medio de un anuncio en el periódico donde mencionaban que necesitaban asistente de producción y se apuntó a pesar de que no reunía todos los requisitos, pero tenía muchas ganas de trabajar, le hicieron la entrevista un sábado y el lunes comenzó a trabajar, colocándola en contacto con Telemetro, porque Stylos era una co-producción de dicho canal.

Recuerda que en su primer día de trabajo, le tocó hacer una entrevista a la cual ella no estaba preparada para ello porque el puesto al que ella postulaba, era para producción. En camino a la entrevista ella consulta quién haría la entrevista y el señor César Sanjur le dice que ella, por lo que rápidamente tuvo que ponerse a escribir unas preguntas para tener lista un cuestionario. Ella admite que se le aceleró el corazón porque se considera una persona introvertida, callada.

Luego comenzaron a llamarle para proyectos propios de Telemetro, como el Carnaval Tropical, y en uno de esas fechas de carnavales, hubo un día que faltaban presentadores en la tarima y la subieron para animar en vivo e inclusive teniendo que estar sobre grúas para entrevistar a las reinas.

Estela Villa-Real recuerda que ella llevó a Juan Carlos Barreiro, porque necesitaban a un modelo en el programa "La estrella de la fortuna"; le dijeron que tenía que ser "buenon" de pelo oscuro y ojos claros; por lo que señaló que tenía un amigo "fulito", de ojos oscuros, pero el man es surfer y siempre está bronceado y tiene "buko" pegue con las pela's. Pero en la primera entrevista, Juan Carlos Barreiro no fue (que luego le confesó que no estaba seguro de donde se había metido); hubo una segunda oportunidad y allí por pena a no volverla a dejar plantada, se bajó y quedó.