Lucy Molinar: "Cuando entré a Telemetro, me di cuenta que los sueños se cumplen"

Lucy Molinar contó que ella jamás pensó poder trabajar en Telemetro, porque se encontraba en Chile trabajando y parte de su carrera la había empezado allá y tenía trabajo estable.

"Yo me encontré con la mamá del dueño de Telemetro, que me dijo que su hijo tenía un canal de televisión, enseguida le pedí que hablara con su hijo para que me dejara trabajar en Telemetro, ella me dijo que me presentara en el canal y que le dijera que venía de parte de ella", enfatizó.

Y así fue, tomó una licencia de su trabajo en Chile y partió a Panamá en busca de su mayor sueño, trabajar en televisión panameña, al principio el señor Nicolás Revilla no sabía qué hacer pero la puso primero como practicante y luego vio el gran potencial que tenía Lucy Molinar.

"Yo tenía muchos sueños en trabajar aquí, cuando me fui a estudiar afuera no pensaba que podía trabajar en Telemetro, pero cuando lo logré, ese día yo entendí que los sueños se cumplen, sobre todo cuando hay compromiso y cuando la gente cree en el ser humano", agregó.

Además no pudo dejar pasar el cómo Juan Carlos Barreiro y el esposo de Karen Chalmers fueron cómplices de que ella se comprometiera con su esposo, el cual es de nacionalidad francesa. "Yo salía con un chico y lo lleve a una transmisión en vivo de los carnavales, pero él no tomaba hasta que Juan Carlos y el esposo de Karen lo pusieron a tomar Seco, ese hombre quedó en fuego y después me propuso matrimonio, 6 meses después nos casamos".