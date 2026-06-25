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Los hilos del pasado Los Hilos del Pasado -  25 de junio de 2026 - 09:45

Los hilos del pasado con el regreso de Yadhira Carrillo

La actriz Yadhira Carrillo regresa a las telenovelas tras años de ausencia con una historia cargada de amor, dolor, secretos, Los hilos del pasado.

Los hilos del pasado

Los hilos del pasado, una historia cargada de amor, dolor, secretos. 

El regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas ya es una realidad y lo hace por la puerta grande con una historia intensa que combina amor, drama, conflictos familiares y segundas oportunidades. Los Hilos del Pasado.

La reconocida actriz vuelve a protagonizar una producción televisiva después de varios años alejada de la actuación, encabezando un elenco de primer nivel integrado por David Zepeda, Eduardo Santamarina, Laura Flores, Sergio Goyri, Azela Robinson, Mark Tacher, Bárbara López, Emmanuel Palomares y Natalia Dupeyrón.

En esta nueva historia, Yadhira Carrillo da vida a Carolina, una exitosa diseñadora de modas que disfruta del mejor momento de su carrera profesional junto a su esposo Manuel, interpretado por Eduardo Santamarina, un reconocido productor musical.

Sin embargo, su vida aparentemente perfecta comienza a tambalearse cuando conoce a Cristina (Bárbara López), una joven de la que desconfía profundamente y a quien incluso llega a maltratar al oponerse a su relación sentimental con Carlos (Emmanuel Palomares), su hijastro.

Lo que Carolina desconoce es que Cristina guarda un vínculo mucho más profundo con ella: es la hija que tuvo hace 20 años con Salvador, personaje interpretado por David Zepeda.

El esperado regreso de Yadhira Carrillo: protagoniza una emotiva historia llena de drama y pasión.

El esperado regreso de Yadhira Carrillo: protagoniza una emotiva historia llena de drama y pasión.

Años atrás, Carolina se vio obligada a abandonar a su bebé en medio de circunstancias difíciles. Sola, vulnerable y enfrentando la oposición de María Luisa (Azela Robinson), quien rechazaba la relación entre Carolina y su hijo Salvador debido a su vocación religiosa, terminó perdiendo todo contacto con la pequeña.

Ahora, cuando la verdad sale a la luz, Carolina emprenderá una lucha para recuperar el tiempo perdido y reconstruir los hilos del pasado, que el destino separó. En el camino deberá enfrentar heridas pasadas, dolorosos recuerdos y decisiones que marcarán para siempre la vida de quienes la rodean.

Con una trama que mezcla emociones intensas, secretos familiares y grandes actuaciones, esta producción marca el esperado regreso de Yadhira Carrillo a la pantalla y promete convertirse en una de las telenovelas más atractivas.

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