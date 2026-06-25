Los hilos del pasado con el regreso de Yadhira Carrillo

El regreso de Yadhira Carrillo a las telenovelas ya es una realidad y lo hace por la puerta grande con una historia intensa que combina amor, drama, conflictos familiares y segundas oportunidades. Los Hilos del Pasado.
En esta nueva historia, Yadhira Carrillo da vida a Carolina, una exitosa diseñadora de modas que disfruta del mejor momento de su carrera profesional junto a su esposo Manuel, interpretado por Eduardo Santamarina, un reconocido productor musical.
Sin embargo, su vida aparentemente perfecta comienza a tambalearse cuando conoce a Cristina (Bárbara López), una joven de la que desconfía profundamente y a quien incluso llega a maltratar al oponerse a su relación sentimental con Carlos (Emmanuel Palomares), su hijastro.
Lo que Carolina desconoce es que Cristina guarda un vínculo mucho más profundo con ella: es la hija que tuvo hace 20 años con Salvador, personaje interpretado por David Zepeda.
Años atrás, Carolina se vio obligada a abandonar a su bebé en medio de circunstancias difíciles. Sola, vulnerable y enfrentando la oposición de María Luisa (Azela Robinson), quien rechazaba la relación entre Carolina y su hijo Salvador debido a su vocación religiosa, terminó perdiendo todo contacto con la pequeña.
Ahora, cuando la verdad sale a la luz, Carolina emprenderá una lucha para recuperar el tiempo perdido y reconstruir los hilos del pasado, que el destino separó. En el camino deberá enfrentar heridas pasadas, dolorosos recuerdos y decisiones que marcarán para siempre la vida de quienes la rodean.
Con una trama que mezcla emociones intensas, secretos familiares y grandes actuaciones, esta producción marca el esperado regreso de Yadhira Carrillo a la pantalla y promete convertirse en una de las telenovelas más atractivas.