Panamá

Más de 700 pacientes han sido atendidos por cuadros respiratorios en la comarca Ngäbe Buglé

Rufino Bejarano, médico en la comarca Ngäbe Buglé, informó que un equipo de salud se encuentra implementando acciones y ha atendido a alrededor de 700 pacientes, luego de reportarse defunciones por casos respiratorios. Indicó que cuatro de estas desfunciones han sido personas adultas mayores de 65 años que tienen alguna comorbilidad asociada como hipertensión, diabetes, o enfermedades pulmonares.