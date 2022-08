 ¿A qué deberías prestar atención si tu mascota es de Leo?

No hay dudas que las mascotas mejoran la calidad de vida. Gracias a ese bienestar que nos otorgan, merecen toda nuestra atención. No solo se trata de alimentarios, sino de entender sus requerimientos y forma de ser. Desde hace un tiempo, hay quienes consideran de importancia conocer el signo astrológico de la mascota. No es igual tener un perro libra que otro capricornio, o ser dueño de un gatito de signo piscis en el hogar.