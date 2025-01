¡Insólito! Dueños descubren que la nueva integrante de su familia es hermana de su perra

Curiosos por las similitudes entre ambas perritas, los dueños decidieron realizar una prueba genética a Zoey. El resultado fue sorprendente: ¡Zoey y Jazz no solo eran parecidas, sino que son hermanas! Desde el primer día, las dos habían mostrado una conexión especial, pero este descubrimiento reforzó aún más su vínculo.

Ahora, estas hermanas peludas comparten un hogar lleno de amor y han conquistado a miles de personas en redes sociales. A través de la cuenta de Instagram @jazzandzoeythehuskymalinois, la pareja ha documentado su historia, recibiendo mensajes de alegría y ternura de todas partes del mundo.

Embed - Jazz & Zoey on Instagram: "Got Zoey’s DNA test and Jazz and Zoey are sisters! "