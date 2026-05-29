Cobre Panamá y CECOMRO apuestan por el turismo indígena como motor de desarrollo en dos comarcas

Con el objetivo de impulsar oportunidades económicas sostenibles en comunidades indígenas y fortalecer el turismo comunitario en el país, Cobre Panamá, la Fundación Centro de Competitividad de la Región Occidental de Panamá (CECOMRO) y el Consejo Directivo del Circuito Indígena de la Región Occidental de Panamá firmaron un convenio de colaboración para desarrollar y consolidar el Circuito Turístico Indígena de la Región Occidental de Panamá.

La iniciativa tendrá una duración de 24 meses y busca generar un impacto directo en las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di, territorios donde históricamente la pobreza y la migración han representado grandes desafíos para miles de familias. A través del turismo sostenible, el emprendimiento comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales, el proyecto busca impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades de la región.

CECOMRO 4 El proyecto busca posicionar esta oferta turística como un destino diferencial. Cortesía

El convenio de cooperación que se celebra hoy entre CECOMRO y Cobre Panamá nace como resultado del foro: “A dos años de las protestas mineras: un diálogo entre Chiriquí y la Comarca Ngäbe-Buglé”, realizado en octubre de 2025 en David; encuentro entre líderes comarcales, empresarios y sociedad civil que permitió analizar el impacto del cese minero y buscar soluciones conjuntas, sentando las bases de esta alianza que hoy apuesta por la reactivación económica del país y el desarrollo social de la región.

Como parte de este acuerdo, se impulsarán acciones enfocadas en fortalecer la gobernanza del circuito turístico, actualizar y mejorar la oferta de experiencias comunitarias, promover la comercialización del destino y desarrollar estrategias que permitan garantizar su sostenibilidad económica a largo plazo.

Además, el proyecto busca posicionar esta oferta turística como un destino diferencial a nivel nacional e internacional, integrando naturaleza, cultura ancestral, tradiciones y experiencias comunitarias sostenibles en una propuesta auténtica que impulse el desarrollo de las comunidades respetando su identidad y cosmovisión.

CECOMRO 3 Se impulsarán acciones enfocadas en fortalecer la gobernanza del circuito turístico. Cortesía

“Creemos en iniciativas que generen beneficios tangibles para las comunidades y que aporten al desarrollo sostenible del país. Este convenio representa una oportunidad real para fortalecer capacidades locales, impulsar el turismo sostenible y abrir nuevas oportunidades económicas para cientos de familias de la región occidental”, destacó Maru Galvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Asimismo, Gálvez enfatizó que este proyecto está alineado con los pilares de ESG (Ambiente, Social y Gobernanza) de la compañía, cumpliendo con los estándares y compromisos internacionales que rigen nuestras operaciones a nivel global, garantizando que la reactivación económica vaya siempre de la mano con el bienestar social y la gobernanza ética.

En el marco de la ejecución del convenio, se desarrollarán programas de formación y capacitación en áreas como turismo sostenible, educación ambiental, emprendimiento, gastronomía, cultura turística, gobernanza comunitaria y primeros auxilios para guías turísticos locales. Asimismo, se impulsarán acciones de promoción y comercialización digital, incluyendo el fortalecimiento de plataformas web y redes sociales del circuito.

A su vez, también se contempla la implementación de un Manual Operativo que definirá buenas prácticas turísticas, criterios de participación y estándares orientados a garantizar experiencias sostenibles y de calidad para visitantes nacionales e internacionales.

CECOMRO El emprendimiento comunitario se impulsan nuevas oportunidades de desarrollo. Cortesía

“Este circuito representa una visión de desarrollo construida junto a las comunidades. Nuestro objetivo es consolidar una oferta turística auténtica, sostenible y competitiva, capaz de atraer visitantes mientras se protege la identidad cultural y el entorno natural de la región”, señaló Felipe Ariel Rodríguez, representante legal de la Fundación CECOMRO.

El Circuito Indígena de la Región Occidental de Panamá integra comunidades y territorios del Municipio de Chiriquí Grande, así como las regiones Kodri, Nedrini y Ño Kribo de la comarca Ngäbe Buglé y la comarca Naso Tjër Di. La iniciativa ha sido desarrollada mediante un proceso participativo basado en el respeto por la cultura, las tradiciones y el medio ambiente.

“Para nuestras comunidades, este proyecto significa la posibilidad de generar oportunidades respetando nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra relación con el territorio. Queremos que el turismo sea una herramienta de bienestar y desarrollo para las futuras generaciones”, expresó Josué Pedrol, miembro del Consejo Directivo del Circuito Indígena de la Región Occidental de Panamá.

Mediante esta iniciativa, Cobre Panamá reafirma su compromiso con iniciativas que promuevan beneficios tangibles para las comunidades, impulsen el desarrollo sostenible y fortalezcan sectores con alto potencial de crecimiento para el país, como el turismo comunitario y cultural.