Conectando Caminos avanza con más de 7 proyectos viales y genera empleo para 95 familias en La Mina

El proyecto Conectando Caminos de Cobre Panamá avanza con resultados concretos, rehabilitando caminos rurales y mejorando espacios comunitarios. Estas obras ya benefician a más de 5,000 personas en comunidades de La Pintada, Omar Torrijos Herrera (Coclesito) y Donoso, y se proyecta que para fin de año el impacto positivo beneficie a más de 16,000 residentes.

Hasta la fecha, el proyecto ha apoyado la rehabilitación de vías rurales mediante horas máquina, insumos, tuberías y material de piedra capa base. Gracias a estas mejoras, comunidades como Calle Larga, San Benito, Nuevo Sinaí, Nueva Esperanza, vía a Embarcadero, y Cuteva cuentan con caminos más seguros y accesibles. Hoy, 47 kilómetros de caminos rehabilitados representan un beneficio directo para más de 5,000 residentes en 16 comunidades.

Además del apoyo a caminos rurales, el proyecto incorporará la limpieza de áreas verdes en la vía, lo cual representará un alivio económico con la creación de empleos temporales que generarán ingresos directos para 95 familias de estas 16 comunidades, fortaleciendo la economía local y logrando que la gente se apropie de la obra. La mejora en la limpieza y el acceso a los puestos de salud y vías despejadas no solo facilita la movilidad y el transporte de productos, sino que también promueve entornos más seguros y saludables para la atención médica, el desarrollo comunitario y la respuesta ante emergencias.

“El camino de Cuteva estaba en muy mal estado y llegar a Coclesito nos tomaba más de una hora. Hoy, gracias al apoyo de Cobre Panamá, el recorrido se hace en solo 15 minutos. Estamos muy agradecidos porque este proyecto ha sido ha sido una verdadera fuente de apoyo para nuestra comunidad.” Puntualizó Clemente Flores, residente de la comunidad de Cuteva.

El siguiente paso del proyecto será intervenir en tres distritos:

En el distrito de Donoso , se trabajará en 4 puestos de salud y se realizará mantenimiento de áreas verdes en 12 comunidades costeras , alcanzando a 3,000 residentes .

, se trabajará en y se realizará mantenimiento de áreas verdes en , alcanzando a . En el distrito Omar Torrijos , se rehabilitarán 2 puestos de salud , 2 casetas comunitarias y se mejorarán espacios comunes, beneficiando a más de 2,000 personas .

, se rehabilitarán , y se mejorarán espacios comunes, beneficiando a más de . En el distrito de La Pintada, se dará mantenimiento a 4 puestos de salud y se limpiarán 46 kilómetros de áreas verdes, beneficiando a más de 6,000 residentes.

Estas acciones impactarán directamente a más de 11,000 residentes de las comunidades.

“Conectando Caminos demuestra cómo una minería responsable puede y debe convertirse en motor de desarrollo. Lo que antes era solo una expectativa, hoy empieza a sentirse en las comunidades, con resultados visibles y medibles”, expresó el Ing. Rubén Pineda, Superintendente de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, oriundo de Los Uveros y beneficiario del programa de becas de Cobre Panamá.

Conectando Caminos reafirma el compromiso de Cobre Panamá con las comunidades. Los recursos del concentrado de cobre se transforman en obras reales que mejoran la vida de miles de familias.