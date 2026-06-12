Sector minero y sus proveedores atraen a miles de estudiantes en busca de oportunidades laborales

La incertidumbre sobre el futuro laboral y la necesidad de identificar sectores con capacidad de generar empleo marcaron la participación de miles de estudiantes durante la Expo Vocacional Futuro 360, organizada por el Ministerio de Educación (Meduca).

Entre universidades, institutos técnicos y empresas, uno de los espacios que más consultas recibió estuvo relacionado con la actividad minera y la amplia red de proveedores que opera alrededor de esta industria.

Lejos de limitarse a profesiones vinculadas directamente a la extracción de minerales, muchos jóvenes descubrieron que las oportunidades laborales asociadas al sector abarcan áreas como logística, tecnología, finanzas, administración, mantenimiento, transporte, recursos humanos, construcción, seguridad industrial y servicios especializados.

La alta afluencia de estudiantes interesados en conocer estas oportunidades refleja una de las principales preocupaciones de las nuevas generaciones: encontrar sectores capaces de ofrecer empleos formales, estabilidad y posibilidades de crecimiento profesional.

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"Queremos que los adolescentes rompan con la idea de que los sectores industriales solo necesitan un tipo de profesión. Les mostramos que en el ecosistema empresarial panameño hay espacio para todos", explicó Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (Apimpa).

Actualmente, la organización agrupa a 160 empresas panameñas que forman parte de la cadena de suministro de la industria minera, una red empresarial que involucra actividades tan diversas como servicios técnicos, transporte, alimentación, construcción, tecnología y consultoría.

Especialistas coinciden en que uno de los principales desafíos del país es lograr que la formación académica responda a las necesidades reales del mercado laboral. Por ello, espacios como las ferias vocacionales se han convertido en una herramienta para acercar a los estudiantes a las oportunidades que existen dentro de los sectores productivos.

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Durante la jornada, los asistentes también recibieron información sobre vacantes disponibles dentro de la industria y sus empresas vinculadas. Entre ellas figuran más de mil posiciones relacionadas con labores de preservación, gestión segura y procesamiento de material previamente extraído en el proyecto Cobre Panamá.

Para los organizadores y participantes, el interés mostrado por los estudiantes envía una señal sobre las expectativas que existen entre los jóvenes panameños. Más allá de elegir una carrera, muchos buscan identificar actividades económicas que les permitan desarrollar una trayectoria profesional y acceder a oportunidades de empleo una vez concluyan su formación.

La asistencia registrada durante la Expo Vocacional Futuro 360 deja además una fotografía clara del momento que vive el mercado laboral: una nueva generación está observando con atención cuáles serán los sectores que impulsarán la economía del país y dónde estarán las oportunidades de trabajo en los próximos años.